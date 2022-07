Séville ne compte pas brader Jules Koundé au Barça

La suite après cette publicité

Pour le moment assez calme sur les arrivées, le mercato du FC Barcelone est prêt à passer à la vitesse supérieure comme l'a annoncé ce samedi Joan Laporta. « Quand on activera le deuxième levier, on travaillera à un niveau supérieur. (...) Notre avantage, c'est que beaucoup de joueurs veulent venir ici », avait t-il notamment lâché en début de mercato. Enfin prêt à investir, le club blaugrana va accélérer sur ses pistes estivales et Jules Koundé est concerné.

Disposant de Gerard Piqué, Ronald Araujo et Eric Garcia tout en attendant Andreas Christensen, le FC Barcelone souhaite un dernier renfort à ce poste. Positionné sur Kalidou Koulibaly, le FC Barcelone n'en oublie pas Jules Koundé également. Le défenseur français de 25 ans dispose d'un bon de sortie cet été et Séville sera ouvert aux discussions. Pourtant, cela ne se fera pas à n'importe quelles conditions...

Le FC Barcelone encore loin du compte

En concurrence avec Chelsea dans ce dossier, le FC Barcelone semble avoir l'avantage puisque les Blues visent Matthijs de Ligt comme nous vous l'avons révélé. Cependant, il faudra se montrer à la hauteur économiquement. Alors que les Blues avaient proposé 50 millions d'euros l'été dernier, les Blaugranas sont eux prêts à offrir 45 millions d'euros comme le révèle Estadio Deportivo.

Un montant jugé insuffisant par Séville qui ne vendra pas son joueur à un prix inférieur à celui proposé l'été dernier. Les Andalous n’auraient d'ailleurs reçu aucune offre concrète pour le moment. Encore loin des exigences de Séville dans ce dossier, le FC Barcelone va devoir revoir sa copie ou bien se diriger vers une autre piste moins onéreuse...