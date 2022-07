FC Barcelone : Joan Laporta fait le point sur les dossiers chauds du mercato

La suite après cette publicité

Deuxième de Liga et éliminé sans gloire en quart de finale de la Ligue Europa par l'Eintracht Francfort, le FC Barcelone sort d'une saison compliquée. Alors pour retrouver les sommets, le club catalan compte bien enflammer le mercato estival. Peu actif ces dernières semaines, le Barça, fort d'un chèque de 207 M€ encaissés suite à la vente d'un pourcentage de ses droits TV, semble désormais prêt à passer la vitesse supérieure.

De Raphinha à Robert Lewandowski en passant par Kalidou Koulibaly, Franck Kessié ou encore Andreas Christensen, les cibles sont nombreuses et Joan Laporta, le boss des Culés, a tenu à faire une mise au point. Interrogé à l'Hostal de la Gavina, le dirigeant catalan a notamment évoqué le cas de l'attaquant polonais : «c’est un joueur du Bayern. Tout le monde sait que c’est un grand joueur, mais je préférerais garder la réserve parce que c’est un joueur du Bayern. Nous savons qu’il a déclaré publiquement qu’il voulait venir au Barça et nous sommes très flattés, mais nous avons tout le respect pour le Bayern Munich, qui est l’un des meilleurs clubs du monde. Entre les clubs, nous nous respectons les uns les autres».

Joan Laporta fera tout pour retenir Frenkie de Jong !

Relancé sur les autres dossiers, Laporta a par ailleurs confirmé l'avancée significative réalisée dans le dossier Raphinha. Sous le maillot de Leeds la saison dernière, le Brésilien devrait bel et bien poser ses valises en Catalogne cet été malgré les intérêts de Chelsea et Arsenal : «Raphinha veut venir au Barça. Nous avons une communication et avons parlé avec Leeds», a ainsi assuré le patron des Culés. En outre, le président Laporta a donné plus de détails sur le calendrier des présentations de Kessié et Christensen en tant que nouveaux joueurs du FC Barcelone.

Si l’ancien milieu de terrain milanais sera présenté mercredi, l’ancien défenseur central de Chelsea devrait lui être présenté jeudi prochain. Interrogé, enfin, sur le cas Frenkie de Jong, Laporta a alors froncé le sourcil, assurant tout faire pour conserver le Batave, et ce malgré le vif intérêt de Manchester United : «il y a beaucoup de clubs qui le veulent, pas seulement Man United. Nous n’avons pas l’intention de le vendre, il veut rester. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que Frenkie reste, mais c’est aussi une question de salaire et il faudrait l’ajuster». Le message est clair !