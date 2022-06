Frenkie de Jong encore plus proche de Manchester United

Le feuilleton devrait bientôt prendre fin et Frenkie de Jong sera bientôt un joueur de Manchester United. En effet, selon The Guardian, le FC Barcelone aurait accepté une offre de 65 M€, plus des bonus, pouvant faire monter l'addition à 85 M€.

La suite après cette publicité

Il ne reste désormais plus qu'aux Red Devils à négocier avec le milieu hollandais. Au début, ce dernier semblait réticent à l'idée de rejoindre Manchester à cause de l'absence de Ligue des Champions mais il serait désormais ouvert à l'idée de venir renforcer la formation d'Erik Ten Hag, son ancien coach à l'Ajax Amsterdam.