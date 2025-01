LOSC : Bruno Genesio est clair sur le cas Mohamed Bayo

Le mercato d’hiver a ouvert ses portes depuis quelques jours. Ce qui ne fait pas plaisir à Bruno Genesio, qui n’a jamais vraiment apprécié ce marché en pleine saison. Mais l’entraîneur du LOSC doit faire avec. D’ailleurs, il a été interrogé ce jeudi en conférence de presse au sujet de Mohamed Bayo, dont le nom a été à Angers ainsi qu’au Royal Antwerp.

«Momo est un joueur sur lequel je compte. (…) Sur le dernier match, il sait pourquoi il n’était pas dans le groupe. Mais je suis quelqu’un d’empathique. Il n’est pas exclu du groupe, ni pour des raisons de départ ni pour d’autres choses. Il sera certainement dans le groupe dès ce soir pour le déplacement à Auxerre. Il fait toujours partie de l’effectif, toujours partie d’une solution le cas échéant pour prendre le relais de Jonathan David. Il sait ce qu’il a à faire pour que ça se passe comme ça. On en a parlé ensemble, ce qu’on s’est dit reste entre nous. Je ne vous le dirai pas, non pas parce que je n’en ai pas envie, simplement parce que des choses doivent rester entre les joueurs et moi, je pense. C’est de moins en moins simple que ça reste entre nous, parce que beaucoup de gens parlent et beaucoup de choses se savent avec les réseaux. Mais il est au courant de ce que je pense, de sa situation, c’est clair. Il est aussi au courant que je compte sur lui, ce qui est le plus important.» Bayo sait visiblement à quoi s’en tenir.