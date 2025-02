Bayern Munich : Mathys Tel a enfin choisi son nouveau club

Le jour le plus long. Ce lundi 3 février, Mathys Tel (19 ans) vit une journée folle. En effet, le Français est l’une des stars de cette fin de mercato d’hiver 2025. Après avoir longtemps fermé la porte à un départ, l’attaquant a finalement manifesté le désir de s’en aller du Bayern Munich, où il a très peu de temps de jeu à se mettre sous la dent. Rapidement, de nombreux clubs se sont précipités pour tenter de l’accueillir, que ce soit sous la forme d’un prêt ou d’un transfert.

La suite après cette publicité

Chelsea a tenté le coup, mais le joueur a refusé puisqu’il souhaite rejoindre une écurie qui lui offrira justement du temps de jeu. Ce qui ne sera pas possible chez les Blues, qui ont énormément d’éléments offensifs. Tottenham a aussi poussé pour le signer. Les Spurs avaient même trouvé un accord avec les Bavarois pour un transfert de 60 M€. Mais le jeune homme avait décliné l’invitation. Dans le même temps, les Munichois avaient repoussé les avances de clubs rivaux en Bundesliga, notamment le BVB, pour leur joueur.

Tottenham a eu le dernier mot pour Mathys Tel

Ce week-end, il y a eu de nouveaux rebondissements dans ce dossier. Le Bayern Munich a pris la parole concernant son attaquant. « La tendance actuelle est qu’il reste. Nous ne sommes pas en négociations concrètes avec un quelconque club. Si quelque chose d’autre se produit, nous lui en parlerons.» Dans la foulée, plusieurs médias français ont ajouté que le buteur ne rejoindrait pas Manchester United, qui s’est aussi positionné sur le dossier. De son côté, Sky Germany a révélé que Man U avait les faveurs du joueur en cas de départ. Ce lundi, le feuilleton Tel est reparti de plus belle. En Allemagne, Sky Germany assure que les pensionnaires de l’Allianz Arena sont toujours ouverts à une vente ou un prêt avec obligation d’achat pour leur joueur en cas de bonne offre durant cette fin de mercato.

La suite après cette publicité

Et visiblement, ils ont reçu une proposition qui leur a convenu, ainsi qu’au joueur. Malgré des approches de Manchester United et d’Arsenal, Mathys Tel va rejoindre Tottenham selon L’Équipe. Un temps réticent, il a finalement été séduit par le discours de l’entraîneur des Spurs et de son président Daniel Lévy, qui a insisté en coulisses pour obtenir le "oui". Le quotidien sportif précise qu’il pourrait s’agir d’un transfert de 60 M€ ou d’un prêt sec. Mais le journaliste Fabrizio Romano assure qu’il s’agit d’un prêt sans option d’achat.