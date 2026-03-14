Ashley Cole va devenir le nouvel entraîneur d’un club italien

Ashley Cole va retrouver le continent européen avec un nouveau poste. En effet, comme l’annonce Sky Sport, l’ancien défenseur anglais de 45 ans prendra les rênes de Cesena (actuellement huitième de deuxième division italienne) en tant que nouvel entraîneur. Passé par Chelsea, la Roma ou encore Derby Country, celui-ci va apporter son expérience afin de redynamiser la formation de Serie B durant cette fin de saison.

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Dans une impasse depuis quelque temps, l’effectif qui a réalisé une défaite et deux matches nuls assez décevants en mars, veut retrouver une place dans l’élite et compte bien se servir de Cole avec un style de jeu plus ambitieux. À l’heure actuelle, rien n’a encore été officialisée par la direction, si ce n’est la démission de Michele Mignani (désormais ex-coach). Les supporters vont sans doute aimer cette nouvelle vague, pleine de fraîcheurs, dans le but de trouver de l’équilibre.