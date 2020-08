AS Monaco : Paul Mitchell prévient les courtisans de Wissam Ben Yedder

Depuis le lancement du mercato estival, l'AS Monaco a du travail. Si le club du Rocher a déjà recruté Anthony Musaba, Axel Disasi et Caio Henrique, ce jeudi, c'est surtout dans le sens des départs qu'il y a de l'activité. Avec énormément de joueurs sous contrat, l'ASM doit absolument dégraisser et plusieurs joueurs sont déjà partis comme Kévin N'Doram, Kamil Glik, Jonathan Panzo ou même Lyle Foster, alors que certains ont été prêtés (Julien Serrano, Benjamin Henrichs, Anthony Musaba).

Mais l'un des dossiers chauds en Principauté, c'est le cas Wissam Ben Yedder. Arrivé l'été dernier sur le Rocher, l'attaquant de 30 ans a fait fort pour sa première saison sous les couleurs asémistes avec 19 buts et 9 neuf passes décisives toutes compétitions confondues en 31 apparitions. Du coup, de nombreuses écuries s'intéressent à lui : le Bayern Munich, le FC Barcelone ou même le Paris Saint-Germain. Mais le joueur sous contrat jusqu'en 2024 est encore là et a même débuté la nouvelle saison ce week-end face à Reims (2-2).

P. Mitchell : «les gens le sous-estiment»

Alors que va faire le principal concerné cet été ? Surtout en cas de belle offre sur la table des dirigeants monégasques ? Le nouveau directeur sportif du club, Paul Mitchell, a fait le point sur ce dossier au micro de Téléfoot, en commençant par faire l'éloge de l'ancien Sévillan : «Wissam est vraiment un grand joueur, vous percevez toujours la qualité d'un joueur avant de le voir jouer. Nous savons que Wissam est un grand joueur, mais les gens le sous-estiment. C'est quelqu'un de très précis et efficace devant le but. Vous lui donnez une chance, vous prenez un but. Je profite de l'avoir avec nous.»

Alors forcément, le dirigeant anglais a son idée pour l'avenir de WBY. «Nous le savons, les bons joueurs sont courtisés. Évidemment que nous souhaitons le garder, car nous sommes ambitieux mais nous savons aussi que le marché est attentif et qu'il le sera jusqu'à la fin du mercato qui a d'ailleurs été prolongé (...) Wissam est très bon et on espère qu'il restera à nos côtés pendant plusieurs années,» a conclu Paul Mitchell. Reste désormais à savoir si l'AS Monaco craquera avec une offre XXL sur la table.