Real Madrid : Adidas pousse pour une recrue

L’été dernier, le Real Madrid a mis la main sur Jude Bellingham (20 ans). Le joueur a été acheté 103 millions d’euros au Borussia Dortmund. Un transfert gagnant puisque l’Anglais réalise une première saison impressionnante. Une excellente nouvelle pour son club mais aussi pour son équipementier Adidas. AS rappelle que la marque allemande "a participé à l’arrivée" du milieu à Madrid. Et visiblement, le sponsor espère placer un autre joueur là-bas prochainement.

Bild et AS indiquent que le plan d’Adidas est d’envoyer Florian Wirtz chez les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu. Le joueur de 20 ans est sous contrat jusqu’en 2027 avec le Bayer Leverkusen. Un club qu’il ne souhaite pas quitter avant 2025. Le Bayern Munich est intéressé mais Leverkusen n’est pas chaud pour l’envoyer chez un rival. C’est là qu’intervient adidas. Sponsor du joueur et du Real Madrid, la marque allemande aimerait placer Wirtz au sein d’un grand club qui gagne de nombreux trophées. Manchester City est aussi cité, mais adidas préférerait envoyer le milieu, dont le prix est de 130 millions d’euros, dans la capitale espagnole.