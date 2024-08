Le Stade Rennais en passe de se faire doubler pour un crack colombien

Le Stade Rennais s’active dans tous les sens durant cette fenêtre estivale. Si plusieurs départs ont d’ores et déjà été actés (Enzo Le Fée, Martin Terrier, Jeanuël Belocian, Matthis Abline ou encore Guela Doué), le club breton a dans le même temps mis la main sur le Danois Albert Grønbaek et le Finlandais Glen Kamara, arrivés du FK Bodø/Glimt et de Leeds United. Plus récemment, c’est le Norvégien Leo Østigård, qui a débarqué en provenance de Naples. Mais ce n’est pas tout. Prêt à retrouver les sommets de la Ligue 1 lors de l’exercice 2024-2025, le SRFC s’est également penché sur une nouvelle piste séduisante…

Sous contrat jusqu’en juin 2025 du côté de Watford, Yáser Asprilla (20 ans) a ainsi attiré l’attention des dirigeants rennais. Séduit par le profil du jeune ailier colombien, le board des Rouge et Noir a d’ailleurs approché concrètement l’écurie anglaise pour étudier la faisabilité d’un transfert. Oui mais voilà, si les Rennais étaient bel et bien en course dans ce dossier, la concurrence risque de mettre fin aux espoirs bretons.

Leicester en pole pour Yáser Asprilla

Alors que Porto figurait aussi parmi les prétendants, c’est du côté de Leicester que le natif de Bajo Baudó devrait s’envoler. Selon nos dernières informations, son agent est actuellement en Angleterre pour négocier un deal qui pourrait atteindre les 25 millions d’euros. Ailier droit, capable d’évoluer dans un rôle de milieu offensif, Yáser Asprilla ne devrait donc pas rejoindre le Stade Rennais cet été. Toujours d’après nos indiscrétions, cela s’expliquerait notamment pour une raison financière…

En effet, les représentants de l’international colombien (6 sélections, 2 buts) espéraient plus de 10% de commission dans cette opération, ce qui est illégal en France. De quoi refroidir la piste menant au Stade Rennais. Pour rappel, le numéro 18 de Watford sort d’une saison à 6 buts et 7 passes décisives en 44 matches de Championship. En cas d’arrivée à Leicester, l’intéressé passerait alors un nouveau cap dans sa jeune carrière en rejoignant la Premier League.