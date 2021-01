Mino Raiola commence à bouger ses pions pour l'avenir d'Erling Braut Håland

De retour d'une blessure, qui l'a éloigné des terrains en fin d'année, Erling Braut Håland (20 ans) a repris tambour battant, s'offrant un retentissant doublé sur la pelouse du RB Leipzig. Le Borussia Dortmund ne peut que se frotter les mains de la forme de son attaquant, qui compte désormais 25 réalisations en 25 apparitions en Bundesliga. Et si son contrat court jusqu'en juin 2024, le club de la Ruhr se prépare déjà à être attaqué, et ce, dès cet été.

Une rumeur venant d'Espagne se fait d'ailleurs de plus en plus insistante ces dernières heures. Mino Raiola observe de près les élections présidentielles du côté du FC Barcelone. Selon les informations de Esport3, le représentant du Norvégien aimerait reprendre de bonnes relations avec le Barça et se verrait bien y placer son poulain lors du prochain mercato estival.

Chaises musicales

La même source nous apprend que le super agent a même déjà eu le bras droit de l'un des quatre candidats à la présidence à ce sujet. Josep Maria Minguella, qui deviendra directeur sportif en cas de victoire d'Emili Rousaud, a en effet discuté des conditions d'un possible transfert cet été, entre montant de la clause libératoire, salaires et primes demandés ainsi que les différentes commissions.

D'autre part, Raiola a proposé au BVB sur un plateau un potentiel remplaçant au Scandinave : Brian Brobbey (18 ans). Auteur de débuts professionnels remarqués avec l'Ajax (3 apparitions, 1 but), l'attaquant, déjà comparé à Romelu Lukaku, ne prolongera pas son bail, qui expire en juin 2021, et son dossier a été soumis aux Allemands. De quoi contenter tout le monde ? Dossier à suivre.