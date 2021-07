Diego Costa bientôt à Besiktas ?

Six mois après avoir rompu son contrat, l'international espagnol Diego Costa pourrait rebondir en Turquie. Selon les informations du site stambouliote Fotomac, l'attaquant de 32 ans aurait accepté l'offre de contrat de Besiktas, champion de Süper Lig en titre et qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Les Noirs et Blancs se sont alignés sur les demandes de son agent : un contrat de deux saisons assorti d'un salaire annuel de 4 millions d'euros.

Si Diego Costa n'a pas joué lors de la deuxième partie de saison dernière, ce n'est pas forcément parce qu'il était libre de tout contrat. À sa rupture à l'amiable avec l'Atlético de Madrid, une clause pénale stipulait un versement de 25 millions d'euros devant être réalisé au club madrilène si l'attaquant espagnol signait par la suite dans un autre rival espagnol ou une autre formation disputant la Ligue des Champions, une clause rabaissée à 15 millions après discussions.