Lucien Favre met un terme à sa carrière d’entraîneur

Dans une interview accordée au média suisse Blick, ce dimanche, Lucien Favre a annoncé mettre un terme à sa carrière d’entraîneur, 34 ans après ses débuts sur le banc du club vaudois d’Echallens. Passé par Nice, le Hertha Berlin, le Borussia Mönchengladbach ou encore le Borussia Dortmund, le technicien helvète de 68 ans a expliqué son choix.

«J’ai pris ma décision il y a longtemps déjà, parce que j’ai senti que c’était le moment… Tout est accompli, c’est assez. Je suis à un âge où l’on peut voir les choses ainsi. Bien sûr, il y a eu des demandes - d’Europe, d’Arabie saoudite. J’ai refusé poliment, car c’est définitivement terminé. (…) Ma décision est la bonne, j’en suis plus que jamais convaincu. Sinon, je serai encore sur le terrain à 70 ans. J’en ai fait assez, ça suffit !»