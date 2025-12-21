Menu Rechercher
Commenter 6

Lucien Favre met un terme à sa carrière d’entraîneur

Par Josué Cassé
1 min.
Lucien Favre @Maxppp

Dans une interview accordée au média suisse Blick, ce dimanche, Lucien Favre a annoncé mettre un terme à sa carrière d’entraîneur, 34 ans après ses débuts sur le banc du club vaudois d’Echallens. Passé par Nice, le Hertha Berlin, le Borussia Mönchengladbach ou encore le Borussia Dortmund, le technicien helvète de 68 ans a expliqué son choix.

La suite après cette publicité

«J’ai pris ma décision il y a longtemps déjà, parce que j’ai senti que c’était le moment… Tout est accompli, c’est assez. Je suis à un âge où l’on peut voir les choses ainsi. Bien sûr, il y a eu des demandes - d’Europe, d’Arabie saoudite. J’ai refusé poliment, car c’est définitivement terminé. (…) Ma décision est la bonne, j’en suis plus que jamais convaincu. Sinon, je serai encore sur le terrain à 70 ans. J’en ai fait assez, ça suffit !»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Lucien Favre

En savoir plus sur

Lucien Favre Lucien Favre
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier