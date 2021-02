Liga : Eibar et Huesca dos à dos

On avait un duel de bas de maintien dans le cadre de cette 25e journée de championnat espagnol. Eibar, premier non-relégable, accueillait sur ses terres Huesca, la lanterne rouge. Et les deux équipes évoluant en bleu et grenat se sont quittées sur un score de parité 1-1.

Il a fallu attendre les 10 dernières minutes pour que ça s'anime. Sandro Ramirez ouvrait ainsi le score pour l'équipe visiteuse (81e), mais Pape Diop égalisait dans la foulée de la tête (83e) ! Derrière, les Basques ont été proches de signer le 2-1, mais le score n'a plus bougé. Eibar monte à la seizième place, Huesca reste dernier mais se rapproche de la dix-septième place, maintenant occupée par Alavés.

