Jean-Michel Aulas se réjouit d'une Ligue 2 diffusée en clair

La Ligue 2 va connaître une révolution. Pour la première fois, le Championnat de Ligue 2 va être accessible en clair. La chaîne L’Equipe étant le nouveau diffuseur du multiplex du samedi soir. Une «excellente initiative» selon président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, qui s'est exprimé sur le site officiel du club rhodanien.

Ce mardi 20 juillet, le président @JM_Aulas a échangé avec les députés de la mission d'information sur les droits de diffusion audiovisuelle du sport. Découvrez cette audition en vidéo, ainsi que les principales propositions de Jean-Michel Aulas.https://t.co/vctp08QnVm — Olympique Lyonnais (@OL) July 20, 2021

«Dans chaque territoire, il y a un nombre conséquent de gens qui veulent voir leurs équipes. Donc le fait de mettre en clair la Ligue 2 sur une chaîne plus facile à avoir me paraît être une excellente initiative. Moi-même j’imaginais que pour faire la promotion du sport, on puisse aussi passer les matchs en clair. Cela permettrait d’une part, de voir des choses qui sont des choses positives, et deuxièmement, de ne pas avoir la barrière de l’argent», a-t-il déclaré. Jean-Michel Aulas pourra suivre avec attention le premier multiplex de Ligue 2 en clair, le 24 juillet prochain.