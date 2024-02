OL : la métamorphose du couteau suisse Ainsley Maitland-Niles

Cet hiver, l’Olympique Lyonnais s’est considérablement renforcé avec les arrivées de Lucas Perri, Adryelson, Malick Fofana, Gift Orban, Nemanja Matic, Orel Mangala et Saïd Benrahma. Mais Pierre Sage pourrait presque ajouter un huitième nom à cette longue liste : celui d’Ainsley Maitland-Niles. En ce mois de janvier 2024, l’aventure lyonnaise de l’Anglais (5 sélections) a pris un virage inattendu. Mais revenons d’abord au début. Libre après plusieurs années passées du côté d’Arsenal, entrecoupées par des prêts à Ipswich Town, West Bromwich Albion, l’AS Roma et Southampton, le polyvalent joueur de 26 ans a pris la direction de Lyon.

Une première partie de saison difficile

Là-bas, il avait été identifié par la cellule de recrutement comme le milieu tant désiré et réclamé par Laurent Blanc. Seul problème, à son arrivée, le Cévenol a fait comprendre que son profil ne correspondait pas à ses envies et ses besoins. Les Gones ont donc recruté Paul Akouokou en fin de mercato. AMN, lui, a dû prendre ses marques tout en sachant cela. Entré en jeu 22 minutes lors de la 2e journée face à Montpellier, il avait ensuite enchaîné avec deux titularisations face à Nice (70 minutes) et le PSG (90 minutes). Deux rencontres très compliquées pour le natif de Londres, très décevant voire inexistant par moment.

Le départ de Laurent Blanc et l’arrivée de Fabio Grosso n’ont pas changé grand-chose pour lui. Entré en jeu 40 minutes face à Brest lors de 6e journée, il a été titularisé face à Clermont lors de la 9e journée (45 minutes, 22 octobre). Mais une nouvelle fois, il a paru perdu sur le terrain avant d’être remplacé à la pause. Ensuite, il n’a plus joué avant le 15 décembre dernier. Entre-temps, Pierre Sage a été nommé à la tête des Lyonnais. AMN a fini l’année 2023 avec deux entrées en jeu contre Monaco (19 minutes) et Nantes (5 minutes). Ce qui faisait un total de 7 rencontres jouées (291 minutes) sur la première moitié de saison.

Une polyvalence très appréciée

En 2024, l’Anglais a pris un nouveau départ. Dans le onze face à Pontarlier en Coupe de France (90 minutes), il a marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs. Ensuite, il n’est plus sorti de l’équipe de départ de Pierre Sage. En effet, il a débuté face au HAC ainsi que face à Bergerac, Rennes, Marseille et Lille. Il a joué 3 rencontres sur 6 en intégralité, lui qui semble mieux physiquement. Je suis à 100% maintenant. Je suis bien mieux par rapport au départ, j’en ai sous le pied, je suis là pour servir le club et j’ai une plus grande confiance, avait-il confié en conférence de presse début janvier. Outre l’aspect physique, il semble prendre de plus en plus confiance dans le groupe lyonnais.

D’ailleurs, il comprend un peu mieux le français. De quoi l’aider à s’intégrer sur comme en dehors des terrains. Sur le rectangle vert justement , sa polyvalence est visiblement appréciée par le staff. S’il n’a pas vraiment brillé en tant que milieu, lui qui a joué en 8 ou 6 par instant, il a été aligné en tant que piston droit notamment face au Stade Rennais ou face à l’Olympique de Marseille dimanche dernier. Puis, il a remplacé Nicolas Tagliafico sur le côté gauche en seconde période. A chaque fois, il s’est montré très discipliné défensivement, lui qu’on a vu faire de nombreuses courses. Le danger est d’ailleurs souvent venu de son côté lorsqu’il était associé à Ernest Nuamah.

Pierre Sage l’a relancé

Précieux pour les siens, il a même réalisé un sauvetage important sur la ligne (79e). Après la rencontre, l’Anglais s’était d’ailleurs présenté face à la presse en zone mixte et avait parlé de match référence pour l’équipe. On aurait pu utiliser cette expression pour évoquer sa prestation individuelle. Il fallait encore confirmer. Mercredi soir face au LOSC, il a été aligné en tant que latéral droit dans le 4-3-3 mis en place par son entraîneur. Il a rendu une copie correcte, lui qui a été plutôt bon en première période. De quoi convaincre Pierre Sage qu’il va dans le bon sens avec un joueur, qui a eu l’habitude d’évoluer à diverses positions par le passé.

Et pourtant, ce n’était pas gagné pour Ainsley Maitland-Niles. Selon nos informations, l’OL ne comptait plus forcément sur lui après sa première partie de saison. Mais le joueur s’est accroché et a réussi à convaincre tout le monde, surtout son entraîneur, grâce à ses bonnes prestations et son attitude. Auteur de 13 rencontres toutes compétitions confondues (1 but, 1 assist), le joueur né en 97 et sous contrat jusqu’en 2027 peut donc avancer main dans la main avec l’Olympique Lyonnais. On pourrait d’ailleurs voir le couteau suisse à l’œuvre dimanche face à Montpellier en Ligue 1.