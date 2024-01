Ligue 2 : Amiens réalise la très belle opération en gagnant à Saint-Étienne

Ce samedi après-midi, Amiens se déplaçait sur la pelouse de l’ASSE pour essayer de dépasser leurs adversaires dans un classement de Ligue 2 très serré et faire la passe de trois après deux succès dans l’antichambre de l’élite. En première période, les Verts ont dominé mais n’ont su cadrer aucune de leurs sept frappes. Ces derniers ont alors été piégés quand Maxime Do Couto, bien servi par Owen Gene, n’a laissé aucune chance à Gautier Larsonneur (0-1, 41e).

La suite après cette publicité

Classement général Ligue 2 BKT # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Angers 43 21 16 13 4 4 36 20 2 Auxerre 42 21 22 12 6 3 44 22 3 Grenoble 36 21 8 9 9 3 28 20 4 Laval 36 21 4 10 6 5 22 18 5 Amiens 34 22 -1 9 7 6 19 20 6 Caen 32 21 4 9 5 7 30 26 7 ASSE 32 22 0 9 5 8 21 21 8 Guingamp 31 21 8 8 7 6 28 20 Voir le classement complet

Au retour des vestiaires, la partie s’est emballée. Toujours aussi dominateurs, les Stéphanois se sont heurtés à un manque criant de justesse dans le dernier geste. Solidaires, les Picards ont alors tenu bon et sont repartis du Chaudron avec trois points bienvenus : avec ce succès (1-0), Amiens fait un bond de six places et est désormais cinquième. Saint-Etienne chute d’une place et occupe le septième rang.