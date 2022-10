Euro U21 : la France dans un groupe relevé avec l'Italie

Qualifiés pour l'Euro U21 après avoir terminé premier de leur groupe de qualifications, les Bleuets de Sylvain Ripoll connaissent désormais leurs adversaires pour la phase de poules de la compétition qui se tiendra en Géorgie et en Roumanie du 21 juin au 8 juillet prochain. Quart de finaliste en 2021, la France se retrouve dans le groupe D en compagnie de la Norvège, de la Suisse et de l'Italie.

Trois formations qui se sont qualifiées sans passer par les barrages et qui ont particulièrement impressionné. Dans le groupe A, la Géorgie croisera le fer avec le Portugal, la Belgique et les Pays-Bas tandis que le second hôte, la Roumanie, est placé dans le groupe B avec l'Espagne, l'Ukraine et la Croatie. À noter que le groupe C est constitué de la Tchéquie, de l'Angleterre, de l'Allemagne et d'Israël.

Le tirage au sort complet

Groupe A : Géorgie, Portugal, Belgique et Pays-Bas

Groupe B : Roumanie, Espagne, Ukraine et Croatie

Groupe C : Tchéquie, Angleterre, Allemagne et Israël

Groupe D : Norvège, Suisse, France et Italie