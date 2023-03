Gonçalo Guedes a regretté sa signature au PSG

La suite après cette publicité

Débarqué au PSG à l’hiver 2016 avec l’étiquette de grand espoir du football portugais, Gonçalo Guedes n’a jamais su décoller dans la capitale française. Dans un environnement gorgé de stars comme Edinson Cavani, Ángel Di María, Lucas Moura, le Portugais aura connu un passage furtif, ne disputant que 8 rencontres de Ligue 1 avec le PSG. Un transfert qu’il a d’ailleurs regretté, comme l’a confié son ancien coéquipier à Benfica, Adel Taarabt, dans un entretien accordé au quotidien portugais O Jogo.

«J’ai joué avec Gonçalo Guedes (lors de la saison 2015-2016, ndlr). Il avait signé avec le PSG en hiver et m’avait dit : "Je suis dégoûté, je veux retourner à Benfica. Ici, ils m’offrent 6 ou 7 millions d’euros par an, mais Benfica c’était incroyable, c’est que du bonheur», a révélé le Marocain. Après son passage hâtif au PSG, Guedes avait tout de même su se relancer en faisant les beaux jours de Valence (2017-2022), et de la sélection portugaise à qui il avait offert la première édition de la Ligue des Nations, en 2019.

À lire

JT Foot Mercato : les records impressionnants du Bayern Munich en Ligue des Champions