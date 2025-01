Real Madrid : Carlo Ancelotti s’enflamme pour Kylian Mbappé

Sans trembler, le Real Madrid s’est offert le scalp de Majorque (3-0), ce jeudi soir, dans le cadre des demi-finales de la Supercoupe d’Espagne. Présent en conférence de presse après la rencontre, Carlo Ancelotti a profité de l’occasion pour encenser Kylian Mbappé, même si ce dernier n’a pas trouvé le chemin des filets.

«Le meilleur moment de Mbappé ? Oui. Il a été très bon en décembre et maintenant. Il atteint son meilleur niveau. Il marque des buts, il est plus actif et petit à petit atteint son meilleur niveau. Avec la qualité qu’il a, je ne sais pas où il peut aller», a notamment assuré le technicien italien. Pour rappel, le Real défiera le Barça ce dimanche avec un possible titre à la clé.