PSG : Kylian Mbappé, un contraste qui interpelle

Ses récentes prestations sous le maillot du Paris Saint-Germain ne peuvent pas être qualifiées d'époustouflantes. Néanmoins, Kylian Mbappé confirme statistiquement qu'il parvient à rester très décisif, et ce, malgré un début de saison difficile pour les organismes des joueurs en raison d'un rythme de matches très élevé. C'est simple, sur ses douze matches (toutes compétitions confondues) disputés depuis le démarrage de l'exercice 2020/2021, Mbappé a marqué 10 buts.

Et avec le PSG, le natif de Bondy se montre très décisif. Hier soir, sur le terrain de Nantes, il a inscrit sa septième réalisation de la saison en Ligue 1, faisant de lui le meilleur buteur provisoire du championnat. Mais ce n'est pas tout. Hier, Mbappé a également été passeur décisif. C'est d'ailleurs la 20e fois de sa carrière en L1 qu'il parvient à marquer et à faire marquer dans un même match. Au total, le champion du monde 2018 compte 4 assists. Soit une seule de moins que son total pour la saison passée.

Décisif toutes les 39 minutes avec le PSG

Excellent buteur, Mbappé est-il en train d'ajouter une nouvelle corde à son arc ? Car en cumulant ses buts et ses passes décisives en L1, on arrive au constat suivant : Mbappé est décisif toutes les 39 minutes. Une belle performance au vu des copies rendues. Mais pour Thomas Tuchel, ce n'est pas vraiment une surprise. Désigné, avec Neymar, comme l'un des atouts offensifs majeurs du PSG, Mbappé doit être décisif.

«Oui c'est nécessaire parce qu'il est très jeune. Il a beaucoup de choses à améliorer. Ca peut être aussi un pas en avant de rester au haut niveau. Il a encore été décisif. Il est très concentré sur le fait de faire des choses décisives pour nous. On attend aussi des choses de lui parce que c'est un joueur-clé, un joueur décisif. Il a la capacité et le talent pour faire la différence pour nous. C'est pour ça qu'on attend des choses comme ça de lui. Ca ne va pas changer samedi ou mercredi». Mercredi, d'ailleurs, il serait de bon ton que l'efficacité soit de retour en Ligue des Champions contre Leipzig. Car Mbappé n'a plus trouvé le chemin des filets dans cette compétition depuis le mois de décembre 2019.