Un club de Premier League veut relancer Roberto Firmino

L’aventure de Roberto Firmino en Arabie saoudite ne se passe pas vraiment comme prévu. Sous contrat avec Al-Ahli jusqu’en juin 2026, l’ancien attaquant de Liverpool ne se sent pas forcément au mieux dans son nouvel environnement (3 buts et 3 passes décisives en 19 matches toutes compétitions confondues). De quoi relancer certaines rumeurs autour de son avenir. Dans cette optique, The Guardian affirme, ce vendredi, qu’un club de Premier League serait déterminé à l’idée de relancer le Brésilien.

En effet, Fulham, pointant actuellement à la 13e place du championnat anglais, travaille actuellement pour trouver un accord avec la formation saoudienne et le joueur de 32 ans. Méfiance toutefois car les Cottagers risquent d’avoir de la concurrence dans ce dossier. Dernièrement, nous vous évoquions, en ce sens, cinq autres possibles portes de sortie pour l’international auriverde (55 sélections, 17 buts). Affaire à suivre…