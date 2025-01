Diego Costa prépare son grand retour en Liga !

Pour les plus jeunes d’entre vous, le nom de Diego Costa n’évoque peut-être pas grand-chose. Mais pour ceux qui ont déjà un petit peu de bouteille, l’attaquant hispano-brésilien est un visage bien connu du foot européen. Après avoir régalé l’Atlético de Madrid et Chelsea, et avoir défendu les couleurs de la sélection espagnole (24 sélections, 10 buts), le natif de Lagarto a quitté l’Europe en 2021 puis a connu plusieurs clubs au Brésil, avec une petite parenthèse à Wolverhampton entre temps.

La suite après cette publicité

Mais depuis ce début d’année 2025 et la fin de son contrat avec Gremio, il est libre. Auteur d’un but et de deux passes décisives en quatorze rencontres de championnat sur l’année 2024, Diego Costa est donc à la recherche d’un nouveau challenge. Selon divers médias brésiliens et espagnols, il pourrait même revenir dans un club où il a déjà joué par le passé.

Un retour en Liga

Ce n’est pas l’Atlético, ni même Chelsea, mais bien le Real Valladolid. Il avait effectivement joué la saison 2009/2010 avec l’équipe de Castille-et-Leon, inscrivant 9 buts en 36 rencontres, réalisant des prestations suffisamment bonnes pour être recruté par l’Atlético de Madrid. Aussi convoité par d’autres clubs au Brésil, le joueur de 36 ans souhaite revenir en Liga.

La suite après cette publicité

Son agent travaille donc déjà sur plusieurs pistes, dont celle menant à Valladolid, le club de Ronaldo Nazario qui devrait cependant bientôt être vendu par la légende du football brésilien. Lanterne rouge de la Liga, les Vallisoletanos sont en recherche de renforts pour sortir de la zone rouge et Costa pourrait bien venir leur donner un joli coup de main. Affaire à suivre…