EdF : Jerome Boateng soutient Kylian Mbappé

La nuit de Kylian Mbappé a dû être très perturbée. Le joueur du PSG a raté son penalty lors de la séance de tirs au but et donc provoqué l’élimination de la France face à la Suisse en huitième de finale de l’Euro. Un moment difficile pour le natif de Bondy qui a pu compter sur quelques soutiens.

Plusieurs personnalités du foot ont tenu à faire passer un petit message au joueur de 22 ans pour le soutenir. Outre Pelé, c’est aussi Jérome Boateng, le Champion du monde 2014, qui lui a adressé un petit message. « La tête haute Kylian Mbappé. Ces choses arrivent aux vrais grands joueurs. »

Chin up @KMbappe. These things happen to the real big ones 🙏🏽