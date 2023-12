Classement FIFA : l’Argentine termine l’année 2023 en tête, la France en embuscade

Ce jeudi, la FIFA vient dévoiler son dernier classement pour l’année 2023. Un an après son sacre en finale de la Coupe du monde 2022, l’Argentine passera les fêtes au chaud, solidement installée à la première place. Derrière, la France reste en embuscade et occupe la seconde marche du podium. De son côté, l’Angleterre complète le trio de tête et demeure au troisième rang tandis que la Belgique, quatrième, et le Brésil, cinquième, se tiennent dans un mouchoir de poche.

Dans la mesure où seules 11 rencontres ont été disputées depuis le dernier classement établi fin novembre, les positions restent inchangées au sein du top 10. Tombeuse du Venezuela (1-0) et du Mexique (3-2) en amical, la Colombie boucle son année 2023 sur une note positive et grimpe au 14e rang. Enfin, le Panama réalise la meilleure progression de l’année en gagnant 20 places par rapport à 2022 (41e).

Le Top 10 :