Trent Alexander-Arnold prolonge à Liverpool

Liverpool vient d'annoncer ce samedi la prolongation du contrat de son latéral droit, Trent Alexander-Arnold (22 ans). Les Reds précisent que le joueur formé au club «a signé un nouveau contrat à long terme avec le Liverpool FC.» Alors qu'il avait prolongé son contrat en 2019 jusqu'en 2024, il a paraphé un nouveau bail le liant au club jusqu'en 2025.

«L'état dans lequel se trouve le club et où j'en suis dans ma carrière est toujours une bonne chose pour moi. Prolonger et m'assurer que je suis ici plus longtemps est toujours une bonne solution. Je suis prêt (..) C'est un moment de fierté pour moi - et ça l'est toujours - de signer un nouveau contrat ici. Recevoir la confiance, comme je l'ai déjà dit, du club et du personnel est un sentiment incroyable», a expliqué l'international anglais sur le site officiel du club. Un dossier bouclé qui devrait soulager le technicien des Reds, Jürgen Klopp.