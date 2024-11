LdC : le Bayern Munich annonce le décès d’un jeune supporter contre Benfica

La victoire du Bayern Munich contre le Benfica Lisbonne (1-0) en Ligue des champions est passée au second plan, ce mercredi soir. Le club bavarois a malheureusement communiqué le décès d’un jeune supporter survenu en pleine rencontre. « Lors du match de Ligue des champions contre le Benfica Lisbonne, la victoire 1-0 du FC Bayern a été reléguée au second plan en raison d’un triste événement. Une urgence médicale dans les tribunes de l’Allianz Arena a éclipsé la rencontre dès le début. Par considération, la Südkurve s’est abstenue du soutien bruyant habituel de son équipe et le club a également réduit sa couverture de ce match. Environ une heure après le coup de sifflet final, le club a appris la triste nouvelle que le supporter était décédé sur le chemin de l’hôpital. Le FC Bayern est en deuil aux côtés de ses proches. »

La suite après cette publicité

Dès la 3e minute, les ultras de la Südkurve de l’Allianz Arena avaient interrompu leurs encouragements lors de l’intervention des secouristes dans le secteur sud-est du stade. À la demi-heure de jeu, alors que les secouristes ont quitté le secteur, des ultras bavarois avaient passé une annonce au mégaphone, avant de retirer les drapeaux de cette tribune. À l’issue de la rencontre, Manuel Neuer et Vincent Kompany ont réagi à ce tragique événement. « On ne savait pas que c’était à cause d’une urgence médicale. C’est absolument compréhensible qu’il n’y ait pas eu d’encouragement. On n’a pas célébré cette victoire dans le vestiaire », a indiqué le gardien allemand en zone mixte. « Ce n’est pas simple de parler de football. On n’a pas fêté comme on le fait normalement pour un succès », a rajouté l’entraîneur bavarois en conférence de presse. Nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches de ce jeune supporter du Bayern Munich.