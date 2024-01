Séville : Mariano Díaz a été laissé à l’écart

Indésirable au Real Madrid depuis quelques saisons, Mariano Díaz (30 ans) a rebondi cet été à Séville pour tenter de relancer sa carrière. Le Dominicain joue davantage que les saisons précédentes, mais ne parvient toutefois pas à s’imposer en Andalousie. Pour le match de Coupe du Roi contre l’Atlético de Madrid ce soir, Mariano Diáz n’a pas été sélectionné dans le groupe de Quique Flores. Son coach préfère le laisser à l’écart pour ce match très important.

Revenu de blessure après plus d’un mois d’absence pour une blessure au pied, l’ancien joueur de l’OL et du Real Madrid n’aura donc pas l’occasion ce week-end d’inscrire son premier but avec Séville. Quique Flores a également choisi de ne pas prendre Hannibal Mejbri, recrue en provenance de Manchester United. Les Sévillans pourront cependant compter sur le retour de leur champion du monde Marcos Acuña et du gardien norvégien Orjan Nyland.