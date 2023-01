Le PSG rattrapé par ses angoisses !

La suite après cette publicité

La mission n’était pas des plus simples pour le Paris Saint-Germain. Opposés au Stade de Reims, invaincu depuis la huitième journée en Ligue 1, les coéquipiers de Kylian Mbappé avaient fort à faire sous les yeux de leurs supporters, réunis au Parc des Princes. Dans un froid glacial, les Parisiens se devaient, par ailleurs, de corriger le tir après la courte défaite (0-1) concédée en terres rennaises et le revers plus net (1-3) face au RC Lens en début d’année 2023. Pour cela, Christophe Galtier, privé de Nuno Mendes, Presnel Kimpembe et Nordi Mukiele, retrouvait sa MNM, alignée juste derrière un trio du milieu composé de Carlos Soler, Vitinha et Fabian Ruiz. En défense, juste devant Gianluigi Donnarumma, Marquinhos et Sergio Ramos accompagnaient quant à eux Juan Bernat et Achraf Hakimi, présents sur les ailes. Oui mais voilà, face à des Rémois, organisés en 4-2-3-1 et valeureux, le PSG a, une nouvelle fois, déçu.

Repris à la dernière seconde, les champions de France en titre ont, en effet, clôturé une soirée plus que pénible contre une ambitieuse équipe rémoise. Un triste nul (1-1) n’offrant plus que trois petits points d’avance aux Parisiens en tête de la Ligue 1. Fragile défensivement, friable dans l’entrejeu et trop imprécis sur le plan offensif malgré un apport certain de Neymar - crédité d’un 7 par notre rédaction - le club de la capitale n’a clairement pas été à la hauteur de ses ambitions. Une punition méritée. Une prestation indigne d’un candidat au titre final sur la scène européenne. Une nouvelle partition collective aux nombreuses fausses notes et un chef d’orchestre en plein doutes avant d’affronter la symphonie bavaroise… À un peu plus de deux semaines d’une première manche décisive face au Bayern Munich, le 14 février prochain, en huitième de finale aller de Ligue des Champions, les hommes de Christophe Galtier ont, en effet, surtout envoyé un signal inquiétant.

À lire

PSG - Reims : les notes du match

Un collectif amorphe, des individualités défaillantes !

Dans un Parc des Princes largement refroidi par le climat hivernal, aucune des stars alignées par le technicien français n’a ainsi su réchauffer les travées parisiennes, seulement échaudées par les récentes déclarations de la désormais dénommée «Annie dingo». À l’image des premières secondes marquées par une grossière erreur de relance de Gigio Donnarumma, souvent maladroit au pied, les coéquipiers de Sergio Ramos ont enchaîné les imprécisions techniques tout au long de la rencontre. Et ce n’est pas le léger réveil des partenaires de Carlos Soler au retour des vestiaires, ponctué par un but opportuniste de Neymar, qui changera l’analyse globale de cette soirée. Bousculé par une attaque rémoise sans complexe, à l’instar des performances de Flips, Ito ou encore Balogun, le collectif du PSG a alarmé supporters et observateurs. Trop tendre, sans idée, amorphe, le PSG rentrait à la pause avec un seul petit tir sur le but champenois… Son plus faible total avant la pause en Ligue 1 depuis le 6 avril 2018 à Saint-Etienne.

La suite après cette publicité

Endormi, le club de la capitale profitait, certes, de l’entrée de Marco Verratti, aussi courte soit-elle, pour se redonner un peu d’allant offensif mais les troupes franciliennes retombaient vite dans leurs travers. Exclu pour un tacle trop appuyé sur la cheville d’Ito, le milieu de terrain italien, de retour de blessure, laissait ainsi les siens à dix (59e). Certes, plus dangereux sur le plan offensif (11 tirs en seconde période), le PSG ne parvenait, cependant, pas à se mettre à l’abri. Très discret, Messi ne montrait, lui, clairement pas l’implication aperçue au Qatar. Trop imprécis, Mbappé gâchait. Lessivé, Neymar, auteur d’une partition très cohérente, cédait quant à lui sa place. Et ce qui devait arriver arriva… Toujours aussi peu rassurant dans la bataille du milieu de terrain, le PSG laissait filer Balogun dans le dos de Sergio Ramos et Marquinhos. Plein de sang froid, le buteur rémois ne se faisait pas prier pour éliminer Donnarumma et arracher un précieux point à la dernière seconde. Le dénouement d’une soirée inquiétante.

Un début d’année 2023 cauchemardesque… avant le Bayern !

«Le contenu, ça ne me satisfait pas, c’est un match où on a raté beaucoup de choses. On ne peut pas concéder un but comme ça, on avait le ballon, on était tranquille au milieu du terrain. En deux touches, on concède le but… je n’ai pas les mots pour décrire ce match. On est déçu. On doit être un état d’esprit un peu différent. On doit faire beaucoup plus de travail, être ensemble, souffrir un peu. On est l’équipe locale mais il faut apprendre à souffrir. Si on ne fait pas ça, ça va être très difficile», regrettait, à ce titre, Danilo Pereira au micro de Prime Video après la rencontre avant d’ajouter : «Reims a été très bien, beaucoup de pressing, très compact. À la mi-temps, le coach a changé de système, a mis un losange. On mis plus d’intensité, de mouvements, on a marqué mais après l’expulsion conditionne un peu le match, mais ce n’est pas une excuse, on doit faire plus.» Des propos allant dans le sens de ceux prononcés par Christophe Galtier en conférence de presse.

La suite après cette publicité

Amer - bien que lui aussi discuté dans ses choix - l’ancien technicien des Aiglons semblait lui aussi extrêmement frustré par la prestation de ses joueurs. «On va continuer à travailler, mais aussi parler. Il y a les performances des uns et des autres. Je suis le responsable de ces contre-performances, mais il y a aussi les performances individuelles. En ce moment, beaucoup trop de joueurs ne sont pas à leur niveau. Est-ce qu’on se laisse aller ? Depuis la Coupe du Monde, on ne peut pas être satisfait. Il y aura des décisions à prendre pour trouver une équipe beaucoup plus solide et qui ressemble à une équipe de haut niveau», pestait ainsi le Français de 56 ans avant d’envoyer un message à ses dirigeants concernant le mercato hivernal. Une chose est sûre, si le PSG ne veut pas connaître un nouvel échec retentissant à l’échelle européenne, l’ensemble du groupe va devoir montrer un tout autre visage. Le programme ? Montpellier, Toulouse et l’AS Monaco en Ligue 1, sans oublier un déplacement à Marseille en Coupe de France avant de se frotter au géant bavarois. Rien de bien simple en définitive…