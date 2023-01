CdM des Clubs : les décisions du VAR seront expliquées au public

La Coupe du Monde des clubs (1er février 2023 - 11 février), qui se déroulera au Maroc cette année, va être le théâtre de nouvelles mesures arbitrales. L’IFAB (l’instance qui détermine et fait évoluer les règles du jeu du football) a en effet autorisé les arbitres à justifier les décisions du VAR au public, pour cette compétition, et également pour la Coupe du Monde féminine, qui se tiendra en Australie et en Nouvelle-Zélande cette année (20 juillet - 20 août).

En ce qui concerne les échanges entre l’arbitre central et son équipe chargée de l’assistance vidéo, ils resteront confidentiels. «Nous pensons que cela est important en termes de transparence, tout particulièrement pour les supporters dans le stade qui, à l’heure actuelle, ne reçoivent pas assez d’informations sur ces décisions», a confié un dirigeant de l’association.

