Menu Rechercher
Commenter
Exclu FM

Ronaël Pierre-Gabriel pisté par Bâle et le Rapid Vienne

Par Santi Aouna - Chemssdine Belgacem
1 min.
Ronaël Pierre-Gabriel tente de déborder la défense messine @Maxppp

Ronaël Pierre-Gabriel figure sur les tablettes du Rapid Vienne et du FC Bâle en vue des prochains jours du mercato selon nos informations. Le latéral droit de 27 ans intéresse particulièrement le club autrichien, qui souhaite d’abord vendre un joueur évoluant à son poste avant d’accélérer sur ce dossier. Le départ de Bendegúz Bolla vers Ferencvaros est effectivement bien partie. Une opération qui conditionne les prochaines manœuvres du Rapid.

La suite après cette publicité

En parallèle, le FC Bâle s’est également renseigné après une blessure sur le flanc droit de sa défense. Le profil de Ronaël Pierre-Gabriel, apprécié pour sa fiabilité et son expérience, correspond aux besoins du club suisse. La situation pourrait donc rapidement évoluer si les conditions se débloquent des deux côtés.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Rapid
Bâle
Ronaël Pierre-Gabriel

En savoir plus sur

Rapid Logo Rapid Vienne
Bâle Logo Bâle
Ronaël Pierre-Gabriel Ronaël Pierre-Gabriel
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier