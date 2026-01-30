Ronaël Pierre-Gabriel pisté par Bâle et le Rapid Vienne

Ronaël Pierre-Gabriel figure sur les tablettes du Rapid Vienne et du FC Bâle en vue des prochains jours du mercato selon nos informations. Le latéral droit de 27 ans intéresse particulièrement le club autrichien, qui souhaite d’abord vendre un joueur évoluant à son poste avant d’accélérer sur ce dossier. Le départ de Bendegúz Bolla vers Ferencvaros est effectivement bien partie. Une opération qui conditionne les prochaines manœuvres du Rapid.

La suite après cette publicité

En parallèle, le FC Bâle s’est également renseigné après une blessure sur le flanc droit de sa défense. Le profil de Ronaël Pierre-Gabriel, apprécié pour sa fiabilité et son expérience, correspond aux besoins du club suisse. La situation pourrait donc rapidement évoluer si les conditions se débloquent des deux côtés.