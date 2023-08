Lesley Ugochukwu quitte Rennes et rejoint Chelsea !

C’était dans les tuyaux depuis de longs jours, c’est désormais officiel : Lesley Ugochukwu quitte Rennes et signe à Chelsea. Alors qu’il devrait être prêté dans un premier temps à Strasbourg selon nos informations, le milieu de 19 ans a signé un contrat de sept ans avec une année supplémentaire chez les Blues. Né à Rennes, Ugochukwu compte 60 rencontres avec le club breton en trois saisons avec le groupe professionnel.

Les co-directeurs sportifs du club londonien Laurence Stewart et Paul Winstanley ont fait part de leur joie d’avoir attirer l’international français des moins de 19 ans (6 capes, 2 buts) : «Nous sommes ravis que Lesley rejoigne Chelsea. C’est un jeune joueur impressionnant qui a déjà fait sa marque en Ligue 1. Il a un énorme potentiel et nous savons qu’il va continuer à se développer et à s’améliorer. Nous sommes ravis qu’il nous ait rejoint aux États-Unis et qu’il puisse s’intégrer rapidement dans l’équipe.» Après Badiashile, Gusto et bientôt Disasi, les pensionnaires de Stamford Bridge continue leur shopping en Ligue 1.

