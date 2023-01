Angel Di Maria commente son avenir avec l’Argentine

La suite après cette publicité

À 34 ans, Angel Di Maria n’a pas dit adieu à la sélection. Fraîchement auréolé d’un titre de champion du monde dont il a été l’un des principaux protagonistes, l’ailier de la Juve souhaite poursuivre l’aventure avec l’Albiceleste pendant quelques années encore. Dans un entretien accordé au quotidien sportif argentin Olé, « El Fideo » a avoué que cette victoire et ce groupe l’ont poussé à continuer.

« Ces gars m’ont convaincu et ont rempli ma tête. (…) Ils m’ont convaincu de continuer et après la Coupe du Monde, le désir de poursuivre était évident. Je vais rester jusqu’à ce que je sente que je peux contribuer à l’équipe nationale ou que l’entraîneur me dise que je ne peux plus aider. Maintenant, je me sens bien, à un excellent niveau. » Objectif Mondial 2026 pour Di Maria ?

