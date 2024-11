L’Ajax Amsterdam dévoile son nouveau logo !

Faire du neuf avec du vieux, voilà l’idée de l’Ajax Amsterdam. Le club de la capitale néerlandaise vient d’annoncer son nouveau logo. Un écusson plus 'old school’, qui s’inspire des tous premiers du club et qui fera son retour pour la première fois depuis 34 ans sur le maillot de l’Ajax, dès le début de la saison prochaine de façon définitive.

«L’Ajax fêtera son 125e anniversaire le 18 mars. Les célébrations comprendront l’annonce du retour du logo classique. Nous savons que la majorité de nos fans chérissent ce souhait depuis des années, et nous avons estimé que notre 125e anniversaire était le moment idéal pour rendre le logo classique à nos fans et à nous-mêmes», a annoncé Menno Geelen, le président exécutif du club batave.