Serie A : pas de vainqueur dans le derby entre l'AC Milan et l'Inter

Un derby animé. Ce dimanche, pour mettre un terme en beauté à la 12ème journée de Serie A, l'AC Milan et l'Inter Milan se sont neutralisés (1-1). Ce choc au sommet en Italie a démarré en fanfare à San Siro. Franck Kessié a fauché son ancien coéquipier Hakan Çalhanoğlu dans la surface, ce qui n'a pas laissé d'autre choix à Daniele Doveri de siffler penalty, après intervention de la VAR. Le Turc n'a pas eu d'états d'âmes et a converti le penalty sans trembler, n'hésitant pas non plus à chambrer ses anciens tifosi (0-1, 11e). Après une alerte devant la cage de Samir Handanovič, attentif face à Rafael Leão (16e), les Rossoneri ont rapidement réagi grâce à un csc de Stfan de Vrij, poussé à marquer dans son propre but sous la pression de Fikayo Tomori (1-1, 17e). Mais ce derby milanais était visiblement une histoire de penalties. Fauché par Fodé Ballo Touré, Matteo Darmian en obtenait un nouveau. Cette fois-ci, Lautaro Martinez s'en chargeait mais Ciprian Tătărușanu a sorti un arrêt magnifique pour maintenir les deux formations à égalité (27e).

La suite après cette publicité

Malgré une double occasion de l'ancien attaquant du LOSC (37e), un sauvetage de l'ancien Monégasque sur sa ligne devant Nicolo Barella (44e) et un raté de Lautaro au point de penalty (45e), les Milanais rentraient dos à dos au vestiaire. Dans une seconde période globalement dominée par les intéristes, ni l'attaquant argentin (55e), ni Çalhanoğlu (57e) n'ont réussi à redonner l'avantage aux hommes de Simone Inzaghi, alors que ceux de Stefano Pioli se sont montrés trop brouillons dans la zone décisive, même si Handanovic a empêché Zlatan Ibrahimovic d'y aller de son but (82e) et que Alexis Saelemaekers a touché le poteau en fin de partie avant que Kessié ne loupe le cadre (90e). Les deux rivaux milanais se quittent donc sur un score de parité. L'AC Milan reste invaincu, et revient à hauteur de Naples sans profiter du nul concédé par le leader un peu plus tôt contre l'Hellas Vérone un peu plus tôt ce dimanche (1-1). L'Inter reste 3ème, à 7 unités des Rossoneri.