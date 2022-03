Tirage au sort Mondial 2022 : les 4 chapeaux sont quasiment tous connus !

Depuis hier soir, on connaît 27 des 32 qualifiés pour la prochaine Coupe du monde 2022 au Qatar. Autant de nations qui rêvent de succéder à l’équipe de France vainqueur en Russie il y a quatre ans. Mais avant de pouvoir soulever le Graal, il va falloir passer par la case tirage au sort qui sera organisé vendredi prochain à Doha. À partir de 18h, heure française, Didier Deschamps et ses hommes connaitront leurs futurs adversaires.

Pour rappel, les 32 nations présentes seront réparties en quatre chapeaux et chaque pot sera composé en fonction du classement FIFA, excepté pour le Qatar qui est tête de série d’office en tant que pays organisateur. Une excellente nouvelle pour les Bleus qui sont assurés d’être dans le chapeau 1. Ils éviteront ainsi la Belgique, le Brésil, l’Argentine, l’Angleterre, l’Espagne et le Portugal. Pratique quand on sait que dans les huit équipes du pot 2, les seuls épouvantails seront les Pays-Bas et l’Allemagne.

La France plutôt épargnée

Pas encore officiellement qualifiés, les États-Unis et le Mexique ne devraient pas rater leur avion pour le Qatar puisqu’il faudrait qu’ils s’inclinent très lourdement face au Costa Rica et au Salvador pour voir leur rêve se briser. Sauf cataclysme, ils seront donc dans le pot 2. Qualifiés in extremis face à l’Égypte, les champions d’Afrique sénégalais seront le principal danger du chapeau 3. Ils seront accompagnés par le Maroc, le Japon, la Pologne, l’Iran ou encore la Serbie.

Enfin, les derniers barragistes attendus seront tous reversés dans le chapeau 4 en compagnie de l’Arabie Saoudite, de l’Équateur, du Ghana, du Cameroun tombeur de l’Algérie et du Canada ou de la Tunisie (ces deux pays se disputent une place dans le pot 3 et 4). Une fois tous les groupes connus, il convient de rappeler que les 32 qualifiés sauront également qui seront leurs potentiels adversaires en huitièmes de finale puisque le premier du groupe A affrontera le deuxième du groupe B et inversement. Même principe pour les poules C et D, E et F, G et H.

Chapeau 1

Qatar

Belgique

Brésil

France

Argentine

Angleterre

Espagne

Portugal

Chapeau 2

Danemark

Pays-Bas

Allemagne

Mexique (s’il se qualifie)

États-Unis (s’ils se qualifient)

Suisse

Croatie

Uruguay

Chapeau 3

Sénégal

Iran

Japon

Maroc

Serbie

Pologne

Corée du Sud

Canada ou Tunisie

Chapeau 4