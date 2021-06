Equipe de France : Karim Benzema et Antoine Griezmann peuvent-ils cohabiter ?

La suite après cette publicité

Depuis l'annonce de la liste des 26 de Didier Deschamps pour participer à l'Euro, tout le monde salivait. En effet, le sélectionneur national décidait de rappeler Karim Benzema, près de six années après sa dernière apparition sous le maillot tricolore. Alors, forcément on attendait beaucoup du trident Mbappé-Griezmann-Benzema, sur le front de l'attaque.

En match de préparation, Karim Benzema a eu un peu de mal, il a manqué un penalty contre le Pays de Galles avant de sortir rapidement blessé contre la Bulgarie. Kylian Mbappé, lui, voulait absolument combiner avec le Madrilène et n'a marqué qu'un but. Quant au Barcelonais, lui, il semblait être l'élément offensif le plus en forme et le montrait. Comme s'il était le patron.

Griezmann trop à droite ?

La compétition a commencé, Griezmann s'est retrouvé exilé sur le côté droit et les enchaînements étaient toujours recherchés entre Benzema et Mbappé. Par conséquent, on se demande réellement si le Blaugrana et le Merengue peuvent réellement cohabiter. Une statistique est particulièrement étonnante : lors des trois premières rencontres, les deux cités ne se sont échangés que douze passes.

Si on excepte la rencontre face à la Mannschaft, au cours de laquelle les Bleus se sont évertués à défendre et à contre-attaquer, les deux autres rencontres ont permis aux Bleus de mettre le pied sur le ballon et de construire. C'est dans ce schéma de match précis qu'on attend des échanges entre les deux « Espagnols » de l'équipe de France.

Leurs profils en question

Pour autant, comme le chiffre susmentionné le démontre bien, ces échanges n'existent pas vraiment jusqu'à présent. Ils arriveront peut-être contre la Suisse. On voit souvent les deux joueurs discuter sur le terrain, mais leurs profils ne sont-ils pas un peu trop semblable pour que cela fonctionne ? C'est la question que beaucoup d'observateurs se posent actuellement.

En effet, l'influence de Griezmann était déjà énorme par le passé, mais là elle semble rognée par ce positionnement excentré sur la droite. C'était bien mieux lors de la seconde période face à la Hongrie et contre le Portugal, où il était positionné dans l'axe. Mais jouer avec Olivier Giroud et avec Karim Benzema, en termes de repères, n'est pas la même chose.

Là où l'attaquant de Chelsea sert de pivot et ne bouge que très peu sur le front de l'attaque, Karim Benzema, lui, dézone et décroche. On l'a souvent retrouvé très bas avant d'organiser les attaques, ce qui était, jusqu'alors, l'apanage de Griezmann. On l'a aussi vu s'exiler sur le côté gauche et laisser l'axe à Kylian Mbappé. De fait, soit les deux joueurs se marchent légèrement dessus, soit ils sont trop éloignés pour combiner. Avec le possible retour au 4-2-3-1, aperçu contre le Portugal, Didier Deschamps a peut-être trouver la solution pour rapprocher ses deux attaquants.