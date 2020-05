André Villas-Boas a dit à Frank McCourt qu'il restait à l'OM

Le feuilleton semble toucher à sa fin. Après deux semaines de lutte en interne et de négociations, André Villas-Boas a pris la décision de rester à l'OM. D'après les informations de L'Equipe de ce lundi soir, le Portugais a affirmé au propriétaire américain Frank McCourt qu'il poursuivrait l'aventure la saison prochaine, et ce malgré ses nombreux désaccords qu'il entretient avec Jacques-Henri Eyraud. Le club s'apprête donc à disputer la prochaine édition de la Ligue des Champions avec l'entraîneur qui l'a envoyé à la 2e place d'une ligue 1 amputée de ses 10 dernières journées. Les supporters de l'OM vont pouvoir être soulagés.

La suite après cette publicité

Ils regretteront en revanche qu'André Villas-Boas ne souhaite toujours pas prolonger un contrat qui se termine dans un an. Visiblement, il ne le fera pas dans un avenir proche. Il a pour le moment refusé les propositions de sa direction qui lui offrait un contrat de deux saisons aux mêmes conditions salariales, comme pour accentuer la pression et réaffirmer son désaccord quant à l'éviction d'Andoni Zubizarreta, le futur ex-directeur sportif du club, dont il a lié son avenir au sien. Visiblement, c'était sous certaines conditions puisque si l'Espagnol est en train de boucler son départ, le Portugais va lui rester encore un petit peu mais dans quelle ambiance ?

Eyraud devra se tenir loin de Villas-Boas

La décision en janvier dernier d'intégrer Paul Aldridge à l'organigramme du club ne passe toujours pas. Aussi, AVB n'est pas vraiment rassuré quant au projet sportif et on le comprend. Sans moyen ou presque, l'OM va devoir combler un trou de 60 M€ d'ici au 30 juin. Pour cela, il faudra vendre une partie de l’effectif. Si l'entraîneur ne souhaite pas s'engager sur le plus long terme, c'est aussi parce que le club ne peut pas lui offrir des conditions optimales. Alors pourquoi rester ?

D'après le quotidien sportif, Villas-Boas souhaite boucler la boucle avec ses joueurs. Il a aussi réussi à tisser des liens avec Frank McCourt et une certaine confiance s'est instaurée. C'est d'ailleurs le propriétaire qu'il a appelé pour lui faire part de sa décision, et non pas le président. Une autre question se pose, comment gérer la cohabitation avec Eyraud durant les prochains mois, alors que les deux hommes sont en froid ? JHE devra se tenir éloigné du terrain, comme c'est le cas depuis quelques semaines. Quant à AVB, il soumettra des suggestions pour renforcer l'effectif. Sera-t-il écouté ? L'avenir le dira.