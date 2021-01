BL : le Bayern Munich et le RB Leipzig assurent l'essentiel

Quatre matches de la 17e journée de Bundesliga se disputaient ce mercredi soir, avec notamment une rencontre entre Augsbourg et le Bayern Munich. Grâce à un but de Lewandowski (13e s.p) et un penalty manqué par Jensen (76e), les Bavarois se sont imposés 1-0, confortant ainsi leur place de leader.

De son côté, le RB Leipzig recevait l'Union Berlin et l'équipe de Julian Nagelsmann peut remercier Forsberg, unique buteur à la 70e minute (1-0). Un succès qui offre la seconde place au RBL. Sinon, l'Eintracht Francort a fait 2-2 contre Fribourg, tandis que Stuttgart a perdu face à l'Arminia Bielefeld (0-3).

Les résultats de 20h30 :