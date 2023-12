PSG - Nantes : les notes du match

Suite de la 15e journée de Ligue 1 ce samedi soir avec le PSG qui recevait au Parc des Princes le FC Nantes. À quelques jours d’un match très important en Ligue des Champions face au Borussia Dortmund, les Parisiens devaient être concentrés pour faire le job en championnat, alors que Monaco s’était imposé un peu plus tôt dans la journée. Pour cette rencontre, Luis Enrique proposait une formation inédite avec plusieurs changements surprenants. Pourtant suspendu face à Dortmund, Ousmane Dembélé était sur le banc ce samedi soir tout comme Kolo Muani, Ramos ou encore Asensio. Kylian Mbappé débutait en pointe de l’attaque avec Barcola et Kang-in Lee. Le Bondynois inquiétait d’ailleurs son monde à l’échauffement après s’être blessé légèrement. Rien de grave finalement malgré l’intervention des soigneurs. Et sa première occasion après 15 secondes de jeu avait de quoi rassurer les supporters parisiens. Mais le premier acte du PSG n’avait pas de quoi être très emballant. Il fallait attendre un exploit de Bradley Barcola, jusqu’ici discret, pour voir les filets trembler. L’ancien lyonnais était à la conclusion d’une belle frappe pour tromper Lafont (1-0, 41e). En confiance ensuite, il se procurait une autre occasion et faisait surtout de belles différences sur son couloir gauche alors que Nantes, discipliné, manquait de précision dans le dernier geste.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 36 15 26 11 3 1 38 12 9 Nantes 18 15 -6 5 3 7 19 25

Au retour des vestiaires, le match partait sur un rythme totalement différent. Les Nantais revenaient avec de meilleures intentions et avec beaucoup plus d’intensité dans les courses. Cela faisait reculer les Parisiens, mais offrait aussi plus d’espaces à Mbappé et Barcola qui ne passait pas loin du doublé dans ce match (51e). Mais c’est finalement Nantes qui arrivait à égaliser. Sur un corner bien frappé par Mollet, l’attaquant égyptien Mostafa Mohamed plaçait une tête puissante qui ne laissait aucune chance à Arnau Tenas, titulaire avec la suspension de Donnarumma (1-1, 55e). De quoi inquiéter sérieusement Luis Enrique, impuissant sur son banc de touche et qui décidait de faire rentrer plusieurs joueurs pour renverser la rencontre. Warren Zaïre-Emery effectuait alors son grand retour sur la pelouse après sa blessure à la cheville lors de la dernière trêve internationale. Dembélé entrait également tout comme Asensio et Kolo Muani. Comme un symbole, c’est l’ancien nantais qui finissait par donner la victoire à son équipe. Après un ballon repoussé par Lafont, Kolo Muani reprenait seul le cuir (2-1, 83e). Le score ne bougera plus. Avec cette victoire, le PSG fait le job et prend 6 points d’avance sur le 2e, Monaco. L’occasion de faire le plein de confiance (ou pas) avant le match décisif en C1 face au Borussia Dortmund.

À lire

PSG : un prêté déjà sur le point de revenir au club

L’homme du match

Barcola (7,5) : enfin un match référence pour la recrue venue de l’Olympique Lyonnais ! Aligné sur le côté gauche, il a également beaucoup été à droite et a clairement apporté un plus à l’attaque francilienne, en panne ce samedi soir. Après un bon une-deux avec Vitinha, il a pu inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs. Après la pause, il aurait tout de même pu tuer le match (58e), même s’il a réalisé un match très abouti et a même fait de beaux efforts défensifs. Seul bémol : sa faute au marquage sur l’égalisation de Mohamed. Remplacé par Asensio (79e), qui a spécialement loupé une énorme occasion pour tuer le match (86e).

La suite après cette publicité

Paris Saint-Germain

Tenas (5,5) : une belle claquette (15e), avant deux ballons dangereux bien captés (56e et 90e+2). S’il n’a pas eu beaucoup de travail à faire, le portier remplaçant parisien a tout de même assuré l’essentiel. Même s’il n’a rien pu faire sur le but encaissé, au premier poteau.

Hakimi (5) : assez offensif durant toute la partie, le Marocain s’est beaucoup battu avec Moses Simon sur son côté. Deux centres tentés, dont un qui a bien été détourné par la défense nantaise (52e). Mais on a senti que l’absence de Dembélé ou d’un autre ailier ne l’a pas aidé pour se projeter davantage et combiner avec Mbappé et Barcola.

Danilo (5,5) : s’il n’a pas eu beaucoup de danger dans sa surface, Danilo a fait preuve d’une certaine assurance dans les temps faibles parisiens. Notamment en début de seconde période, où il est parfaitement intervenu devant Mohamed (56e). Cinq ballons récupérés tout au long de la partie, mais il n’a rien pu faire sur le but encaissé.

Marquinhos (5) : bizarrement très offensif sur cette rencontre, Marquinhos n’a pas hésité à monter offensivement pour aider son milieu de terrain. Il a également été juste techniquement, en témoigne cette belle ouverture pour Mbappé (37e). Cependant, il a semblé rapidement fatigué pour son match de reprise, malgré trois duels gagnés. Remplacé par Dembélé (60e) , qui a beaucoup apporté offensivement.

Hernandez (5) : match très timide de la part de l’international français. S’il n’a pas eu beaucoup de travail défensif à faire sur son côté, l’ex-Bavarois a été inoffensif et n’a que trop peu combiné avec Mbappé et Barcola. Hernandez n’a tout de même pas commis d’erreur défensive, mais a semblé en gestion tout au long du match. Il a tout de même été décisif sur le but de Kolo Muani, en plaçant une tête d’abord détournée par Lafont.

Soler (3,5) : difficile de comprendre le positionnement de Carlos Soler sur le terrain, ce soir. Annoncé au milieu de terrain, il s’est fait bousculer par le bloc nantais, mais a également évolué parfois plus bas pour épauler Hakimi, mais aussi plus haut pour épauler son attaque. Au final, il est le milieu parisien à avoir touché le moins de ballons et a presque disparu au fil de la partie. Remplacé par Kolo Muani (79e) , auteur du but de la victoire face à son ancien club.

Ugarte (4,5) : opposé à un bloc nantais de qualité ce samedi soir, l’Uruguyen a montré quelques difficultés techniques pour faire avancer le jeu vers l’avant. Il a même parfois eu du mal à gratter quelques ballons, à l’image de ses six duels perdus. Un match compliqué, où il a eu du mal à s’exprimer. Remplacé par Zaïre-Emery (61e) , qui faisait son retour à la compétition.

Vitinha (7) : sans doute l’un des meilleurs Parisiens de la soirée. D’entrée, il a apporté un plus et aurait pu être passeur décisif pour Mbappé, qui a croqué une grosse occasion (2e). Mais cela ne l’a pas empêché de continuer à se montrer offensif et d’être l’un des plus juste techniquement de la soirée. Son match a été récompensé par une passe décisive pour Barcola, après un très beau une-deux. Remplacé par Dembélé (67e) .

Lee (4,5) : positionné en tant qu’ailier droit, le Sud-coréen a rapidement semblé moins à l’aise et a beaucoup cherché à rentrer dans l’axe. Étonnamment, il a eu quelques errances techniques pour trouver ses partenaires. Une belle occasion provoquée, mais il a manqué le cadre (25e). Le meneur de jeu coréen a ensuite été beaucoup moins en vue en seconde période et a notamment raté cinq centres.

Barcola (7,5) : voir ci-dessus

Mbappé (4) : voilà un match bien compliqué pour le capitaine des Bleus. Après une première opportunité de taille, détournée par Lafont (2e), il a pêché techniquement pour trouver Lee et Hakimi particulièrement. On l’a aussi vu beaucoup au sol, lui qui avait été annoncé touché juste avant le début de la partie. Mbappé s’est procuré trop peu d’occasions par la suite, seulement une frappe lointaine captée facilement par Lafont (89e). On sent que le numéro 7 a tout de même du mal à se faire au système de jeu proposé par Luis Enrique.

FC Nantes

- Lafont (5) : infranchissable face à l’OGC Nice le week-end dernier, le gardien tricolore a dû élever encore un peu plus son niveau pour repousser les tentatives parisiennes. Sollicité d’entrée de jeu par Mbappé, l’international français réalise un arrêt réflexe de la jambe pour s’opposer au Parisien (1e). Propre dans ses sorties au sol, Lafont a également été autoritaire dans les airs (20e, 71e, 80e) avant de s’avouer vaincu devant Barcola avant la mi-temps (41e). Au grand dam de son entraîneur, il a eu une fâcheuse tendance à privilégier le jeu long plutôt que de chercher la solution courte. Malgré un bel arrêt devant sur la tête puissante d’Hernandez, il est fusillé à bout portant par son ancien partenaire, Kolo Muani, avant de sortir le grand jeu devant Dembélé (88e).

La suite après cette publicité

- Coco (3,5) : auteur d’une prestation convaincante à ce poste le week-end dernier, le Français retrouvait le couloir droit. Loin d’évoluer dans sa position préférentielle, il est mis à contribution d’entrée par Barcola qui lui subtilise automatiquement le cuir pour transmettre à Mbappé (1e). Sur l’ouverture du score parisienne, Vitinha et Barcola lui ont donné le tournis. Trop tendre devant l’ailier francilien, il n’est pas exempt de tout reproche en se laissant trop facilement déborder par son opposant (41e). En souffrance face au Lyonnais compte tenu de ses qualités de percussion et de vitesse (45e, 57e), il a vécu une partie compliquée. Remplacé par Ronaël Pierre-Gabriel (61e) qui a fait preuve d’une belle combativité.

- Cömert (4,5) : le joueur prêté par Valence lors du mercato estival a peu concédé face à l’armada francilienne. Sur une attaque rapide parisienne dangereuse, le Suisse ne tremblait pas face à Mbappé pour le mettre en échec et écarter le danger (16e). Chargé de le contenir tout au long de la soirée, le défenseur nantais a tenu son rang, malgré une intervention litigieuse sur la vedette parisienne qui filait au but (38e), sans conséquence pour son équipe. Sur un fil en seconde période, il aurait pu concéder un pénalty en déséquilibrant Mbappé s’il n’avait pas bénéficié de la clémence de l’arbitrage. Sur le but de Kolo Muani, son marquage laisse à désirer.

La suite après cette publicité

- Castelletto (5) : parti pour rester cet été, le Camerounais s’est depuis racheter une conduite auprès de ses supporters en s’imposant comme l’un des patrons de la défense du FCN. Au Parc des Princes, le Nantais avait un sacré client en face de lui en la personne de Mbappé. Dans la couverture, il a tout simplement été discipliné devant le Parisien en lisant bien ses courses. S’il a montré quelques lacunes dans les duels par la suite, il a été en mesure de fermer les espaces dans sa zone pour éviter aux champions de France en titre de s’y engouffrer au cours du second acte. Auteur de plusieurs contres importants (77e, 90e+4), il aurait pu rendre une copie plus que correcte s’il ne s’était pas laissé devancer par Kolo Muani sur le second but parisien.

- Duverne (3,5) : à l’image de son pendant à droite, le jeune défenseur nantais a éprouvé de grandes difficultés dans cette rencontre. Que ce soit Barcola ou Kang In Lee quand celui-ci a permuté avec son partenaire ou encore Dembélé après son entrée en jeu, le latéral gauche du FCN a subi la loi des Parisiens en étant constamment pris de vitesse. Accusant un temps de retard sur son adversaire direct, il a été très brouillon dans ses interventions. Preuve est en, il est coupable d’un tacle à retardement sur Dembélé qui lui vaut un avertissement et qui amène surtout au deuxième but du PSG (79e). Remplacé par Kader Bamba (85e).

La suite après cette publicité

- Augusto (5,5) : privé de ballon et se contentant de contre-carrer les plans parisiens dans sa moitié de terrain, le Brésilien a montré des signes de nervosité. Coupable d’un mauvais geste sur Ugarte, il écope bien trop tôt d’un avertissement dans cette partie. Malgré cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, l’ex-joueur du PAOK s’est battu de bout en bout à la récupération pour annihiler les offensives parisiennes. Sur ses rares ballons qu’il a pu exploiter dans le camp parisien, il a fait admirer son pied gauche, n’hésitant pas à renverser le jeu sur les ailes dans l’optique d’amorcer une potentielle attaque. Une prestation dans la lignée de ce qu’il démontre depuis son arrivée.

- Moutoussamy (4) : en l’absence de Pedro Chirivella, blessé, le Congolais rentrait dans le onze de départ concocté par Jocelyn Gourvennec. Positionné en pointe de basse aux côtés d’Augusto, le milieu de terrain nantais a fait preuve d’un déchet technique trop important. Malgré une volonté de bien faire à la récupération, le Canari n’a pas toujours réussi la première passe vers l’avant et a donc gaspillé de nombreux ballons. En deçà de ses partenaires dans le rythme et dans l’intensité, il est remplacé par Marquinhos (61e). Outre quelques prises de bec avec ses adversaires, il n’a pas apporté grand-chose offensivement.

La suite après cette publicité

- Sissoko (4,5) : enchaînant une troisième titularisation de suite, l’ex-international français retrouve progressivement du temps de jeu dans cette équipe et ça se voit sur le pré. Dans un rôle de numéro 10, le joueur de 34 ans a su user de son expérience pour se rendre disponible entre les lignes en vue d’être plus facilement trouvé par ses partenaires. Rouage essentiel dans la construction du jeu nantais dans la mesure où la grande majorité des ballons sont passés par lui, le Canari n’a pas toujours fait les bons choix à l’heure de trouver une ouverture dans le camp parisien. Bien que volontaire, il a été trop brouillon pour se montrer véritablement dangereux. Victime de crampes, il est tardivement remplacé par Mathis Abline (86e).

- Mollet (5,5) : unique buteur face à l’OGC Nice où il avait fait preuve d’un état d’esprit exemplaire, le Nantais s’est montré inspiré offensivement. En profitant des espaces laissés par les Franciliens aux abords de leur surface, l’ex-Montpelliérain a pris des risques à l’image de sa lourde frappe du droit forçant Tenas à s’employer (15e). Par la suite, l’ancien joueur de Schalke 04 est resté concentré pour s’acquitter de ses tâches défensives, notamment devant Kang Lee. À l’origine de l’égalisation nantaise sur corner, il parvient à distiller un bon ballon au point de pénalty pour trouver la tête de Mohamed (55e). En outre, son courage et son abnégation ont payé au Parc des Princes.

La suite après cette publicité

- Simon (4,5) : après avoir connu un gros creux la saison passée, le Nigérian a repris de l’allant cette saison et il l’a témoigné ce soir au Parc des Princes. Sur le plan offensif, le numéro 27 du FCN a su apporter le danger dans son couloir par sa vitesse et sa qualité de percussion. Lorsqu’il en avait l’opportunité, il a été en mesure de se faire oublier dans le dos de la défense parisienne, en l’occurrence d’Hakimi pour se mettre en position de centre. Toutefois, ses trajectoires étaient trop téléphonées et par conséquent, la patrouille parisienne n’a pas eu trop de mal à le reprendre.

- Mohamed (5,5) : reconduit à la pointe de l’attaque nantaise, l’Égyptien s’attendait à vivre une soirée délicate. Principale arme offensive des Canaris dont il est le meilleur buteur, l’avant-centre de 26 ans a été littéralement muselé par le duo Danilo-Marquinhos. Peu trouvé par ses partenaires, il n’a pas eu beaucoup d’opportunités pour briller en premier acte. Mais comme à son habitude, il a fait preuve de caractère pour tirer son épingle du jeu. Exploitant les failles parisiennes sur coup de pied arrêté, le Pharaon s’est élevé plus haut que Barcola pour égaliser (55e). Muet depuis le 23 septembre dernier, Mohamed a enfin renoué avec le sens du but. Remplacé par Quentin Merlin (73e), de retour de blessure.