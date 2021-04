Ligue 1 : le LOSC s'en sort très bien à Metz

Une semaine après son succès mérité sur la pelouse du Parc des Princes, le LOSC se devait de confirmer à Metz lors de cette 32e journée de Ligue 1. Sans Jonathan David, blessé, ni Tiago Djalo, suspendu après son expulsion et son altercation avec Neymar, les Dogues récupéraient tout de même Celik au poste de latéral droit. Dans ce 4-4-2, Renato Sanches se positionnait au-dessus du Turc. Devant, Yilmaz faisait équipe avec Ikoné. Au ralenti depuis plus d'un mois, les Messins disposaient quant à eux de toutes leurs forces vives du moment, excepté Vincent Pajot, victime d'une rechute au tendon d'Achille et dont la saison est d'ores et déjà terminée.

La suite après cette publicité

Sans victoire depuis son déplacement à Bordeaux le 27 février, le club mosellan attaquait fort cette première mi-temps. Des récupérations hautes, des idées dans le jeu, des pistons dynamiques et un Boulaya trouvé entre les lignes permettaient des combinaisons plutôt efficaces, du moins jusqu'à la surface. C'est d'ailleurs depuis les 16 mètres que la frappe de Boye venait frapper de plein fouet les mains d'un José Fonte qui tentait de se protéger. Après un passage par la VAR, Leya Iseka s'élançait mais trouvait les gants d'un Maignan bondissant sur sa ligne (17e). Cet arrêt sur penalty sauvait les Lillois mais ne les réveillait pas pour autant.

Maignan, le sauveur du LOSC

Dominés dans l'entrejeu, ils éprouvaient le plus grand mal à trouver leur duo offensif, tandis que les ailiers ne parvenaient pas à faire de différences. Tout le contraire de Metz et d'un Centonze très entreprenant à l'image de cette tentative un peu timide (28e). Ça ne suffisait pas pour prendre le dessus sur le leader de la Ligue 1 mais les Grenats accéléraient encore au retour des vestiaires. Trouvé par Boulaya, Leya Iseka testait à nouveau les gants de Maignan (50e), lequel, pris à contre-pied, pouvait remercier son poteau sur cette frappe déviée de Sarr (52e). Centonze (54e), puis à nouveau Boulaya (58e) essayaient de forcer le destin d'un match où les Lillois semblaient au bord de la rupture.

Il fallait en faire encore davantage pour déstabiliser une équipe à qui tout réussissait. Inoffensif depuis le début de la partie, le LOSC prenait les devants. Lancé dans la profondeur après un joli numéro de Renato Sanches, Yilmaz fusillait Oukidja d'une lourde frappe (0-1, 60e). Cruels pour des Messins dominateurs mais punis sur l'unique occasion adverse. L'entrée de Delaine amenait quelques centres depuis le côté gauche, tandis que Centonze ne s'essoufflait pas sur l'autre aile mais le FC Metz avait déjà laissé échappé sa chance. Moins organisés et surtout partis à l'abordage, les Mosellans se découvraient et laissaient Celik doubler la mise sur un corner joué à deux (0-2, 89e). Désormais, les hommes de Galtier ont six points d'avance sur le PSG.

Le classement de Ligue 1.