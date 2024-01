Mercato PSG : une porte se referme déjà pour Keylor Navas !

Et si Keylor Navas faisait son grand retour contre l’US Revel, pensionnaire de Régional 1, ce dimanche (20h45) lors des 32es de finale de la Coupe de France ? Éloigné des terrains depuis mi-octobre en raison de douleurs aux lombaires, le portier costaricien (112 sélections) n’a, en effet, pas disputé le moindre match avec le PSG cette saison. Pourtant, en l’absence de Gianluigi Donnarumma, laissé au repos pour cette affiche, l’ancien gardien du Real Madrid devrait bel et bien reprendre du service. Un maigre lot de consolation pour celui qui a seulement pris part à une rencontre de préparation d’avant-saison face au Havre dans son nouveau centre d’entraînement à Poissy, le 21 juillet dernier.

Dans cette optique, rappelons que le natif de San Isidro de El General n’a plus joué en compétition officielle avec le PSG depuis le 23 janvier 2023 et une rencontre face au Pays de Cassel en seizièmes de finale de la Coupe de France (7-0). Sa toute dernière apparition sur les terrains remonte, quant à elle, au 12 septembre avec la sélection du Costa Rica en amical face aux Émirats arabes unis (1-4). Un contexte sportif difficile à vivre pouvant s’expliquer par ses différents pépins physiques mais également la concurrence féroce présente chez les Rouge et Bleu. Snobé par Luis Enrique, lui préférant Gianluigi Donnarumma ou encore Arnau Tenas, Navas pourrait donc plier bagage dès cet hiver.

Dernièrement, l’édition américaine du média espagnol AS expliquait, à ce titre, que Navas était, aujourd’hui, considéré comme le troisième gardien aux yeux du technicien espagnol et qu’il pourrait donc saisir les quelques opportunités qui vont s’offrir à lui lors du mois de janvier. Déterminé à l’idée de retrouver du temps de jeu, l’ancien joueur de Nottingham Forest était d’ailleurs annoncé dans le viseur de Newcastle mais également des Tigres, le club mexicain où évolue André-Pierre Gignac depuis plusieurs saisons. Oui mais voilà, malgré ces nombreuses rumeurs, également reprises par différents médias locaux, la piste mexicaine semble désormais quasi impossible. Interrogé à ce sujet, l’entraîneur uruguayen des Felinos, Robert Dante Siboldi, s’est en effet montré catégorique.

«Nous sommes satisfaits des gardiens que nous avons et si Nahuel ne peut pas jouer les premiers matchs, nous faisons confiance aux remplaçants que nous avons» a-t-il expliqué lors d’une conférence de presse, avant de conclure sur le mercato «Je suis content de l’équipe et je ne pense pas à un autre changement au-delà de ce qui s’est déjà passé, mais il ne faut jamais le dire avant la fermeture du marché». Malgré la suspension de trois matchs du gardien titulaire, Nahuel Guzmán, l’ancien portier du Real Madrid ne devrait donc pas rejoindre le Mexique, sauf énorme retournement de situation. Reste désormais à savoir si l’intérêt des Magpies est toujours d’actualité - ou si un autre club se manifeste - pour permettre au droitier d’1m85 de rebondir à six mois de la fin de son contrat au PSG…