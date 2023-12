PSG : deux belles portes de sortie s’offrent à Keylor Navas !

«Dieu merci, je suis en train de revenir à 100% (de sa fissure au niveau des vertèbres lombaires, ndlr), heureusement j’ai pu avoir une bonne récupération. Nous avons remis les choses entre les mains de Dieu, et nous sommes sur le point de nous battre et d’essayer de gagner une place, comme toujours»*. Il y a quelques jours seulement, Keylor Navas donnait de ses nouvelles et prévenait tout le monde : il est prêt à se battre pour se faire une place de titulaire au PSG en deuxième partie de saison, avec un calendrier assez infernal qui se présente aux hommes de Luis Enrique.

Il faut dire qu’en cette première partie de saison, on a pas pu voir le Costaricien à l’œuvre. La faute à une blessure au dos en septembre, puis, et surtout, à une fissure des vertèbres lombaires fin octobre dont il se remet encore actuellement. Un coup dur pour le portier, mais un mal pour un bien également selon certains, puisque cette blessure a temporairement mis de côté ce débat sur le poste de numéro 1 dans les cages parisiennes. Surtout que Gigio Donnarumma ne convainc pas encore tout le monde à 100% du côté de la capitale… Mais l’Italien n’est pas que le seul "rival" de Navas puisqu’Arnau Tenas a montré de belles choses sur les trois rencontres qu’il a pu disputer.

La tentation d’un départ ?

Mais si on se fie aux informations du quotidien AS, il est possible qu’il n’y ait finalement pas de compétition entre Donnarumma et Keylor Navas en deuxième partie de saison. Effectivement, l’édition américaine du média espagnol explique que Navas est désormais troisième gardien aux yeux de Luis Enrique et qu’il pourrait bien saisir les quelques opportunités qui vont s’offrir à lui lors du mois de janvier. Il souhaite retrouver du temps de jeu et deux clubs sont déjà prêts à lui en offrir. Il y a déjà les Tigres, le club mexicain bien connu en France puisqu’il accueille André-Pierre Gignac. L’écurie mexicaine pourrait perdre son gardien titulaire Nahuel Guzman, qui a de grandes chances de rentrer en Argentine, et Navas pourrait venir le remplacer.

Dans le cas où il décidait de rester en Europe, Keylor Navas pourrait rebondir à Newcastle. AS indique ainsi que les Magpies, qui ont défié le PSG en phase de poules de la Ligue des Champions, pourraient faire de Navas le remplaçant de Nick Pope, absent pour un peu plus de trois mois encore suite à une blessure à l’épaule. Une option séduisante pour l’ancien du Real Madrid, qui a déjà performé en Angleterre lors de son prêt à Nottingham Forest la saison dernière. Deux options, trois avec celle de rester à Paris, parmi lesquelles le gardien va devoir trancher…