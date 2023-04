OL : Jean-Michel Aulas ne partira pas en fin de saison

La suite après cette publicité

En marge de la présentation du plan de développement de la D1 féminine, Jean-Michel Aulas était présent devant la presse et a logiquement été interrogé sur l’actualité de l’Olympique Lyonnais. Questionné sur la possible cession de la section féminine de l’OL, le président rhodanien s’est expliqué : «Il ne s’agit pas d’une cession, mais d’un apport en actifs à une nouvelle société, dans laquelle l’Olympique lyonnais aura non seulement une part de gouvernance maintenue concernant l’OL féminin. Mais aussi une ambition sur le plan international».

Avant de revenir sur sa situation à l’OL, en assurant qu’il resterait à la tête de son club de cœur pour au moins trois ans.« C’est l’OL féminin qui va détenir une participation dans une nouvelle structure. L’OL reste avec un président qui s’appelle Jean-Michel Aulas, pour au moins trois ans, car c’est ce qui a été conclu avec le nouvel actionnaire. La manière de présenter n’est pas conforme à ce qui est en cours de discussion», a-t-il assuré.

