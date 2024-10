N2 : le coach de Saumur allume les Girondins de Bordeaux

Ce samedi, les Girondins de Bordeaux ont obtenu leur première victoire de leur saison de National 2 face à Saumur. L’ex-international anglais Andy Carroll a inscrit un nouveau doublé pour donner la victoire à son équipe (2-1). Après la rencontre, le coach de Saumur Patrick Olive a tenu à s’exprimer sur la présence de Bordeaux en National 2. Tout comme Papy Leye l’entraîneur des Voltigeurs de Châteaubriant il y a deux semaines, il n’a pas été tendre du tout avec le club au scapulaire estimant qu’il faussait complètement le championnat.

La suite après cette publicité

« Les personnes qui sont là actuellement, que ce soit les joueurs, le staff, elles n’y sont absolument pour rien. Ils veulent redorer le blason du club, le faire remonter donc c’est plutôt honorable. Après, pour moi c’est une anomalie, ils n’ont rien à faire avec nous. Mais ce n’est pas de leur fait non plus. Papy Leye, je comprends parce qu’effectivement, on ne lutte pas avec les mêmes armes. Nous, on galère et on est très surveillés. Je me mets à leur place aussi, c’est-à-dire qu’on a des dirigeants qui luttent pour construire un budget pour passer la DNCG sans encombre et pour exister en National 2. On n’a pas les moyens de faire des contrats fédéraux quasiment. En face, on a un club qui est rétrogradé pour des problèmes financiers et qui malgré tout, arrive à avoir un budget hors norme pour ce niveau. Donc forcément… On n’en veut pas aux Girondins, on n’en veut pas au staff, on n’en veut pas aux gens qui essayent de remonter le club, ce n’est pas ça du tout. Mais encore une fois, ils n’ont rien à faire avec nous», a-t-il confié dans des propos rapportés par le média Girondins4Ever.