Rennes : Bruno Genesio révèle ce qu’il a dit à l’oreille de Mbappé

Entré en jeu à la 55e minute, Kylian Mbappé n’a pas pu empêcher le Paris Saint-Germain de s’incliner sur la pelouse du Stade Rennais (1-0). Avant d’entrer sur le terrain, le Bondynois a vu Bruno genesio s’approcher de lui et lui dire un mot à l’oreille. Eh bien le coach des Rouge et Noir a dévoilé aux médias ce qu’il lui a dit.

«Je l’ai félicité pour tout ce qu’il fait, tout ce qu’il a fait et tout ce qu’il va faire encore. En dehors du très très grand joueur qu’il est, c’est aussi quelqu’un que j’apprécie. Parce qu’à son âge, avec tout ce qu’il vit, il garde une humilité, une simplicité. ce n’est pas la première fois que je le vois, je l’avais croisé une fois à Clairefontaine. Il s’était arrêté pour me saluer. Ce sont des gestes qui veulent dire beaucoup de choses sur sa personnalité et son éducation», a confié le coach rennais.

