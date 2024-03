Vidéo, Newcastle : le but de la victoire de folie d’Harvey Barnes

St James’Park s’en souviendra de cette 30e journée de Premier League. Mené 3-1 à un quart d’heure du coup de sifflet final, Newcastle est parvenu à renverser la vapeur en marquant trois buts (77e, 83e et 90e+1) grâce à un penalty Alexander Isak et un doublé d’Harvey Barnes.

Le but de la victoire de l’Anglais est plus de cela magnifique. Aux 20 mètres, il se permet de feinter son adversaire direct sur le contrôle et d’enchaîner avec une frappe lumineuse du droit, trop puissante et bien placée pour Lukas Fabianski. Ce succès 4-3 des Magpies restera dans les mémoires.