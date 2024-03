PL : Newcastle vient à bout de West Ham au terme d’un scénario totalement dingue

En ouverture de la 30e journée de Premier League, Newcastle accueillait West Ham et il ne fallait pas arriver en retard du côté de St James’Park. Dès les premiers instants de cette rencontre, les Magpies obtenaient un penalty qu’Alexander Isak transformait sans trembler (1-0, 6e). Devant au score et globalement dominateurs, les hommes d’Eddie Howe allaient pourtant se faire rejoindre quelques instants plus tard. Décisif, Michail Antonio remettait ainsi les deux formations dos à dos (1-1, 21e) et juste avant la pause Mohammed Kudus donnait l’avantage aux Hammers (1-2, 45+10e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 7 West Ham 44 30 -5 12 8 10 49 54 8 Newcastle 43 29 12 13 4 12 63 51

Au retour des vestiaires, West Ham creusait rapidement l’écart par l’intermédiaire de l’inévitable Jarrod Bowen (1-3, 48e). Si les locaux, sonnés, tentaient de réagir et qu’Alexander Isak faisait une nouvelle fois trembler les filets sur penalty (2-3, 77e), cette réduction du score ne suffisait pas au bonheur des Magpies. Il fallait finalement attendre les derniers instants pour voir Harvey Barnes, tout juste entré en jeu, arracher l’égalisation (3-3, 82e) puis délivrer les siens dans le temps additionnel (4-3, 90e). Un scénario de folie qui permet à Newcastle, réduit à dix en fin de match et qui aura perdu 4 joueurs sur blessure, de pointer à la 8e place. De son côté, West Ham reste 7e et voit le top 5 s’éloigner…