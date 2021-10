Montpellier - Lens : les compositions sont là

La 10e journée de Ligue 1 se poursuit ce dimanche avec un duel entre le RC Lens et Montpellier. A domicile, les Héraultais optent pour un 4-2-3-1 avec Jonas Omlin dans les cages. Junior Sambia, Maxime Estève, Mamadou Sakho et Nicolas Cozza forment la défense. Jordan Ferri et Joris Chotard se présentent le double pivot. Seul en pointe, Valère Germain est soutenu par Florent Mollet, Téji Savanier et Stéphy Mavididi.

La suite après cette publicité

De son côté, le RC Lens s'articule dans un 3-4-1-2 classique où Jean-Louis Leca officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Jonathan Gradit, Kevin Danso et Christopher Wooh. Les rôles de pistons sont assurés par Jonathan Clauss et Przemysław Frankowski tandis que Cheick Doucouré et Seko Fofana forment le double pivot. Devant, Florian Sotoca et Arnaud Kalimuendo sont soutenus par David Costa.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Montpellier : Omlin - Sambia, Esteve, Sakho, Cozza - Ferri, Chotard - Mollet, Savanier, Mavididi - Germain

Lens : Leca - Gradit, Danso, Wooh - Clauss, Doucouré, Fofana, Frankowski - Costa - Sotoca, Kalimuendo