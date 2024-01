Virgil van Dijk pourrait lui aussi quitter Liverpool !

Vendredi dernier, la planète football a été secouée par l’annonce de Jürgen Klopp. Après neuf ans de bons et loyaux services, l’entraîneur allemand quittera Liverpool à la fin de la saison malgré ses deux années de contrat restantes. Une déflagration pour beaucoup et notamment pour certains Reds. Et Virgil van Dijk est l’un d’eux.

Recruté par Klopp durant l’hiver 2018 en échange de 84,5 M€, l’ancien pensionnaire de Southampton est devenu l’un des tauliers emblématiques de l’ère Klopp à Anfield. Face au futur départ de son coach, le Batave a d’ailleurs confié sur le site des Reds que la nouvelle était « difficile à accepter, car le manager compte beaucoup pour nous, pour moi, pour le club, pour toute la Premier League, je pense ».

Le grand ménage chez les Reds ?

Depuis, le joueur de 32 ans, dont le contrat court jusqu’en 2025, est à nouveau sorti du silence. Interrogé sur son avenir sur les bords de la Mersey, l’international hollandais (64 sélections, 7 buts) a avoué qu’il ne savait pas s’il faisait partie des plans des propriétaires du club anglais, le Fenway Sports Group. Et pour le Telegraph, qui a retranscrit les propos du joueur, Van Dijk affirme qu’il n’est pas exclu de le voir suivre les pas de Klopp en fin de saison.

« C’est une grande question. Je ne sais pas. Le club aura un gros travail à faire, tout le monde le sait. Pour remplacer le manager, et pas seulement le manager, le staff va partir, et il y a tellement de choses qui vont changer. Le club a donc du pain sur la planche et je suis très curieux de savoir dans quelle direction il va s’engager. Mais quand cela sera annoncé, nous verrons notre situation, je ne peux pas le dire maintenant. Il est évident que ce sera la fin de l’ère Jürgen Klopp. Je suis très heureux d’en faire encore partie. C’est pourquoi je n’aime pas en parler. J’en fais toujours partie. C’est mon principal objectif aujourd’hui et nous verrons à la fin de la saison. J’espère que nous aurons le succès dont nous rêvons tous et pour lequel nous nous battons chaque jour. D’ici là, il y aura probablement plus d’éclaircissements sur ce que le club veut pour l’avenir et nous verrons alors. » Affaire à suivre.