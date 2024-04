OL : Alexandre Lacazette a dépassé Nabil Fekir

Son statut de légende de l’OL est déjà acquis mais ne cesse d’augmenter au gré de ses grandes performances. Toujours aux manettes sur le terrain avec les Gones, Alexandre Lacazette est en train de réaliser une autre saison de haute volée à 33 ans. Même s’il a eu du mal, à l’instar de son équipe, à performer en début de saison, l’arrivée de Pierre Sage sur le banc rhodanien lui a redonné confiance. Ainsi, l’ancien d’Arsenal est un leader vocal et technique dans un Lyon qui a une fin de saison haletante à disputer en Ligue 1 mais aussi avec une finale de Coupe de France qui arrive le 25 mai prochain face au Paris Saint-Germain.

Capitaine clair et net aux yeux de son entraîneur, l’international français a d’ailleurs dépassé Nabil Fekir dans ce classement. En effet, alors que l’ancien numéro 18 des Gones compte 72 capitanats avec son club formateur, le Général Lacazette a porté le brassard pour la 73e fois ce mardi face à Valenciennes lors de la demi-finale de Coupe de France. Un accomplissement de plus pour l’enfant du club entre Rhône et Saône. Pour rappel, Fleury Di Nallo (299 capitanats) surplombe ce classement et il semble utopique de voir quelqu’un rivaliser un jour avec le petit prince de Gerland dans cette catégorie.